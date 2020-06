Jennifer Aniston admitió lo difícil que fue apartarse de Rachel Green, su personaje de “Friends”

La actriz luchó por no ser vista de una sola manera (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

Rachel Green es uno de los personajes más icónicos de la televisión de los 90, sin embargo, hubo quien no quería ni escucharlo y ese alguien era la misma persona que interpretó el papel a lo largo de 10 años: Jennifer Aniston.

Durante una discusión dentro de la mesa redonda de Actrices Dramáticas para The Hollywood Reporter, Aniston compartió con Janelle Monáe, Zendaya, Reese Witherspoon, Helena Bonham Carter y Rose Byrne lo difícil que fue deshacerse del afamado personaje de “Friends”.

Aniston respondió que ella se agotó al tratar de que la industria para la que laboraba la pudiera ver como una actriz de muchos alcances.

“Simplemente te agotas. Quiero decir, no pude dejar de cargar a Rachel Green de mi espalda con nada que hiciera. No pude escapar de ‘Rachel de Friends’, porque además está en todos los canales, todo el tiempo y dices: ‘¡Dejan de poner ese maldito programa!’”, explicó.

Aniston dudó de ella misma (Foto: EFE/Lance Staedler)

La actriz de 51 años explicó que no fue hasta que pudo interpretar a la protagonista del filme “Una buena chica”, a lado de Jake Gyllenhaal que logró probar que podía hacer algo más que un solo personaje.

“‘Una buena chica’ fue la primera vez que realmente pude deshacerme de lo que fuera el personaje de Rachel y poder desaparecer en alguien que no lo era. Eso fue un gran alivio para mí”, narró.

Sin embargo, dar este paso no fue tan fácil como pensó pues cuando por fin lo hizo, la actriz no pudo evitar pensar que tal vez todo el mundo estaba en lo correcto y ella en realidad no estaba hecha para la actuación.

“Recuerdo el pánico que me invadió, y pensé: ‘Oh Dios, no sé si puedo hacer esto. Quizás tengan razón. Tal vez todos los demás están viendo algo que yo no veo, que es que solo soy esa chica en el departamento de Nueva York con las paredes moradas’”, recordó la actriz.

Con el pasar de los años la actriz probó que podía hacer más de un personaje (Foto: Captura de pantalla)

Pero poco a poco Aniston se probó a ella misma y al mundo entero que estaba hecha para este oficio. “Entonces, casi lo estaba haciendo por mí misma solo para ver si podía hacer algo más que eso. Y fue aterrador porque lo hice frente al mundo”, admitió.

Al final, todo su esfuerzo dio frutos, pues con los años ha probado su talento tanto en filmes como “Quiero matar a mi jefe”, como en la serie de Apple TV “The Morning Show”, el cual le valió un premio SAG.

“Luché conmigo misma y con quien era en esta industria para siempre, y constantemente se trataba de tratar de demostrar que yo era más que esa persona. Pero hay tanta libertad en envejecer porque simplemente te deja de importar lo que los demás piensen”, agregó Aniston.

Y, a pesar de los años y el trabajo que le costó deshacerse de su papel en “Friends”, Aniston está lista para regresar al reencuentro que HBO tiene planeado.

La actriz ganó un premio SAG por su interpretación en "The Morning Show" (Foto: REUTERS/Monica Almeida)

En febrero pasado fue anunciado que los seis protagonistas de la serie que se estrenó en 1994, regresarán para un especial. Tanto los actores, como los creadores de la serie y los estudios Warner Bros. alcanzaron un acuerdo después de varias negociaciones, según fuentes citadas por el medio especializado The Hollywood Reporter.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, así como los creadores David Crane y Marta Kauffman, habrían pedido por este programa el doble del salario que cobraban por cada episodio de la mítica serie, una cantidad que los medios estadounidenses estiman que rondará los 2,5 o 3 millones de dólares.

