“La Chilindrina” atraviesa un mal momento económico derivado de la pandemia: “Me urge trabajar”

Derivado de la pandemia mundial por coronavirus que ha generado una recesión económica importante y cambios notables en la dinámica de interacción social, gran cantidad de personas han visto reducidas sus posibilidades financieras, pues a la crisis se suman factores inherentes como el desempleo y el consecuente encarecimiento de los productos de consumo.

Así como millones de ciudadanos que han visto mermada su economía, también hay gran cantidad de miembros del mundo de la fama que se han visto afectados al adelgazar sus bolsillos.

Uno de esos personajes es la popular María Antonieta De las Nieves, emblemática actriz detrás de la niña pecosa de la vecindad más famosa de Latinoamérica, “La Chilindrina”, quien también ha sufrido los embates de la pandemia que ha afectado sus arcas personales.

La actriz que también interpreta personajes como “Marujita”, narró que atraviesa una crisis económica debido a la contingencia sanitaria actual, pues no puede salir a trabajar, situación que ha aceptado por el bien de su salud al tratarse de una persona en edad considerada vulnerable a agravarse en caso de un contagio por COVID-19.

“Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos”, contó a la revista TV Notas.

De las Nieves también aceptó que aunque comprende la situación y busca proteger su salud, le aflige el ver sus ahorros disminuir día tras día, pues con El circo de La Chilindrina podía ganarse la vida decorosamente en los últimos años, pero a causa de la crisis ha tenido que suspender todas las presentaciones proyectadas.

“La Chilis”, como se le conoce de cariño en el fandom Chespirito, expresó también que pese a la crisis continúa pagando los salarios de sus empleados para que no se vean perjudicados, egreso que comienza a afectar a su fondo personal, por lo que requiere regresar a trabajar muy pronto.

Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño

La actriz, quien contó que al momento de las declaraciones llevaba 80 días en aislamiento sin salir de casa, ha realizado gran cantidad de entrevistas a medios de comunicación, pero fue puntual en señalar que actualmente no trabaja para ninguno; además ha expresado que desde hace más de diez años su personaje de “La Chilindrina” está vetado de la empresa que la vio nacer y la catapultó a la fama internacional: Televisa.

Durante el confinamiento, De las Nieves se ha dedicado a un nuevo pasatiempo: decorar cuadros con piezas de chaquira, material que le manda por miles su hija desde Japón. La actriz ha convertido este hobbie en su mejor terapia para no aburrirse, aunque descartó por el momento ponerlos a la venta entre sus seguidores aun ante el momento financiero por el que atraviesa.

Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows

María Antonieta De las Nieves perdió a su esposo Gabriel Fernández, quien por años fungió como la voz en off de los programas de Chespirito, apenas en septiembre de 2019, dejándola sumida en una fuerte depresión que la llevó a perder 10 kilos y a recordarlo todos los días como si aún durmiera a su lado.

“Lo he sentido, ha estado todo el tiempo conmigo. La gente debe pensar que estoy loca, mis hijos ya se acostumbraron. Yo le hablo y siento que me contesta”, dijo la mexicana que inició su carrera como actriz de doblaje. “Tengo un leoncito que compré, porque él decíá que era un león, y le pongo la mano y siento que él me da la mano. A diario lo besuqueo por el teléfono. Él sabe qué desayuno, qué como, sabe todo… llevamos una relación tan bonita, a pesar de que él esté allá y yo acá, nos comunicamos”, narró a principios de marzo.

La actriz de 69 años, quien hizo sus pininos en el medio del doblaje a finales de la década de los 60, contó también que pronto lanzará una nueva edición de su autobiografía, publicada hace un lustro.

También estoy reeditando mi biografía llamada Había una vez una niña en una vecindad, que ya había lanzado en 2015, pero quiero incluir algunos recuerdos con mi esposo, quien ya cumplió ocho meses de fallecido

La Chilindrina también dijo agredecer que su esposo haya fallecido antes de la pandemia, crisis mundial que le hubiera afectado especialmente: “(Han sido días difíciles), claro, pero agradezco que mi esposo no haya vivido esta pandemia pues él se la pasaba en hospitales, ya se hubiera infectado”, finalizó.

