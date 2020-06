“No es gente que esté en mi vida”: la manera en que Yadhira Carrillo se refirió a Leticia Calderón

Yadhira Carrillo no tiene idea de la vida de Leticia Calderón (Instagram)

La actriz Yadhira Carrillo dijo no conocer nada de la vida de Leticia Calderón y por ello prefirió no hacer mayor comentario acerca de ella.

En una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, Carrillo habló de la situación de su esposo, Juan Collado, quien está por cumplir un año preso en el Reclusorio Norte de la capital mexicana acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

La actriz y empresaria acudió al reclusorio para visitar a su marido y ahí le preguntaron sobre Leticia Calderón, quien hace un par de semanas anunció que está poniendo a la venta su departamento de Acapulco porque no tiene dinero, pero Yadhira señaló que no tenía comentarios.

Ante la insistencia sobre el tema, Carrillo terminó diciendo:

No es gente que esté en mi vida, no conozco su vida, no sé de qué se trata. No tengo ningún comentario

De lo que sí habló más fue de la situación que vive, pues comentó que hay “una tristeza tremenda”.

Juan Collado está por cumplir un año en prisión. (Foto: @yadhiracarrillo)

Acerca de la parte legal no tuvo mayor comentario porque “no estoy autorizada a hablar del tema”.

Respecto de cómo enfrenta Juan Collado el encierro, la actriz dijo:

“(Está) triste, muy triste, es muy fuerte, muy valiente, pero Juan siempre ha sido muy para adentro, se refugia mucho en la lectura y sobre todo en la lectura religiosa y en Dios esa ha sido su mayor fortaleza”.

Los desencuentros con Leticia Calderón

Hace unos días la actriz, quien fue pareja de Collado antes que Yadhira y con quien tuvo dos hijos, reveló que está vendiendo su departamento en Acapulco porque no tiene dinero.

Leticia Calderón ha rechazado en varias ocasiones la versión que da Yadhira Carrillo de la convivencia de Juan Collado con sus hijos (Foto: Instagram)

“Había iniciado con las grabaciones de (la telenovela) Imperio de mentiras, pero tuvimos que pausar, está crítico, no hay dinero. Soy madre soltera, tengo que darles de comer a mis hijos y mantener la casa, pagando todos los servicios”, explicó a la revista TV Notas.

En la misma entrevista Calderón dijo que el año pasado todavía recibía apoyo económico por parte de Juan Collado, pero luego de que lo encerraran la situación cambió.

“Justo por eso decidí poner a la venta mi departamento de Acapulco que adquirí hace más de 10 años y al cual le tengo un gran amor, ahí he pasado momentos inolvidables, pero el dinero que salga de este lugar es para los estudios de mis hijos”.

Yadhira comentó que no sabe nada del tema y prefirió no encender alguna polémica con Calderón, con quien ya ha tenido desencuentros en el pasado por las versiones que manejan sobre la convivencia de Collado con sus hijos.

Yadhira Carrillo se casó con Juan Collado, el ex de Leticia Calderón (Foto: Twitter)

Carrillo, por ejemplo, aseguró que Collado extraña mucho a sus hijos porque los veía muy seguido, algo que fue rechazado totalmente por Leticia. “Los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños”, aseguró.

Pero en una entrevista con Suelta la Sopa, Calderón señaló implacable:

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”.

Calderón abundó en su explicación y dijo que sus hijos nunca se han ido de vacaciones con su papá ni han pasado una sola Navidad completa con él. “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

