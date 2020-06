“Es una relación con respeto”: Yadhira Carrillo aseguró que se lleva bien con Leticia Calderón

A Leticia Calderón le han molestado declaraciones de Yadhira Carrillo (Instagram)

Contrario a lo que podría pensarse, por las declaraciones que han hecho, Yadhira Carrillo aseguró que se lleva bien con Leticia Calderón.

Carrillo acudió al Reclusorio Norte de la capital mexicana para visitar a su esposo, el abogado Juan Collado, quien se encuentra preso desde julio de 2019 señalado por delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

Yadhira accedió a responder algunas preguntas, entre las que estuvo una relacionada con Leticia Calderón, ex de Juan Collado y madre de dos de sus hijos, según pudo verse en la entrevista que presentó el programa radiofónico Todo para la Mujer.

Yadhira Carrillo a su llegada al Reclusorio Norte (Captura de pantalla- Todo para la Mujer)

La actriz y empresaria descartó tener un conflicto con ella y aseguró que tiene una relación de respeto con Leticia y sus hijos, Carlo y Luciano.

Nos llevamos bien, todo bien. No tengo la mejor idea de lo que está sucediendo (con su vida). Todo es una relación lejana porque no nos vemos nunca, pero con mucho respeto

La reciente declaración de Carrillo contrasta con una que dio la semana pasada. A Yadhira le preguntaron acerca de la decisión de Leticia de vender su departamento en Acapulco por falta de dinero.

La empresaria dijo primero que no tenía comentarios al respecto, pero ante la insistencia sobre el tema terminó diciendo:

Yadhira Carrillo no ha dejado de visitar a Juan Collado (captura de pantalla/ YouTube Ventaneando)

“ No es gente que esté en mi vida. No conozco su vida , no sé de qué se trata. No tengo ningún comentario”.

Calderón nunca ha mencionado que tenga una buena relación con Yadhira.

En un par de ocasiones ha desmentido los dichos de Yadhira en relación a que Juan Collado era muy cercano a sus hijos y los extraña.

“Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas”, dijo Leticia en octubre.

(Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

“Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”, añadió.

La seguridad de Juan Collado

En su más reciente entrevista, Carrillo habló sobre las medidas de seguridad al interior de la cárcel para evitar la propagación del coronavirus.

También señaló que su marido “está ahí adentro siendo absolutamente inocente”.

Y es que fue el pasado 9 de julio cuando Collado ingresó al reclusorio, por lo que está por cumplir un año de encierro.

Yadhira Carrillo acude todas las semana a visitar a su esposo (ig. yadhiracarrillo)

“Tienen medidas de seguridad, protocolos de higiene, todos se cuidan muchísimo”, indicó Yadhira sobre el control adentro del reclusorio ante la epidemia.

Además reveló que ya recuperó la audición que había perdido en un oído por el estrés. “Estoy bien, recién me dieron toda la semana inyecciones de cortisona”.

La amistad con Julio Iglesias

Carrillo también mencionó esta semana que el cantante Julio Iglesias ha estado muy al pendiente de la situación de su esposo, pues son grandes amigos.

(Foto: Especial)

“Me llama por teléfono, me pone mensajes preciosos, él y su esposa, todo el tiempo. Son como nuestros hermanos de alma, no se despega un sólo segundo”, aseguró.

Reveló que Iglesias incluso ha mostrado su deseo de visitar al abogado en prisión. “Desde el principio me dijo ‘yo quiero ir al reclusorio a verlo, investígame, por favor, para saber si puedo pasar'. Pero si viene Julio se va a revolucionar allá adentro porque lo aman, lo aman, eso fue lo que pasó, pero él está todos los días”.

