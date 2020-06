El lunes de los famosos en México: Fernando del Solar responde a burlas en redes sociales y más

Fernando del Solar responde de forma espectacular a burlas en redes

El presentador argentino Fernando del Solar reapareció en una entrevista con el comediante Carlos Alberto Pérez “El Capi”. El actor de origen argentino llamó la atención debido a su aspecto luego de una reaparición de cáncer de pulmón, enfermedad que ha combatido por más de ocho años.

Sin embargo, un usuario bajo el nombre de Max Vargas publicó el clásico video y meme donde un grupo de cantantes cargan un féretro y bailan, a lo mismo que se refirió al actor con el comentario de “Ahí vienen por Fernando del Solar”, haciendo referencia ante el delicado estado de salud del actor.

En lugar de responder de forma ofensiva, Fernando del Solar lo tomó con humor y dio una vuelta al comentario de una forma espectacular, respondiendo lo siguiente:

<b>Esos muchachos han venido unas cuantas veces a buscarme… Siempre que llegan los invito a pasar, bailamos un rato y los convenzo de que hoy no es el día. Así vamos quitándole un poco de solemnidad a la cosa.</b>

Sus fans aplaudieron esta respuesta y remarcaron que fue de mal gusto usar como un chiste la salud del actor por parte del usuario, pues Fernando del Solar ha luchado contra la enfermedad durante mucho tiempo.

Alejandra Ávalos acusó de bullying a Erika Buenfil y a Laura Flores

La actriz Alejandra Ávalos acusó de bullying a Laura Flores y Erika Buenfil, esto lo hacían cuando acudían a sus presentaciones, donde las actrices le gritaban adjetivos hirientes como “gorda” o “tienes celulitis”. Así lo dijo la cantautora en una entrevista para el programa Venga la Alegría.

Según Ávalos, la intención de ambas era sabotear su carrera cuando ésta pasaba por su mejor momento, por lo que las actrices iban constantemente a sus presentaciones, buscaban asientos en primera fila y hasta iban a su camerino sólo para insultarla.

Me gritaban ‘gorda’, ‘panzona’, ‘tienes celulitis’. Se encargaron de hacerme la vida en pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal, me ofendieron.