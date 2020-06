El extraño tratamiento al que se sometió Gwyneth Paltrow para superar su relación con Chris Martin

Gwyneth-Paltrow-Chris-Martin-1920 (AP)

Seis años después de anunciar su ruptura, es posible decir que la separación de Gwyneth Paltrow y Chris Martin no tuvo consecuencias negativas. Después de una década juntos y con dos hijos en común -Apple, de 15 años, y Moses, de 13-, los miembros de la antigua pareja han mantenido una relación amistosa, sin ningún tipo de resquemor a la vista.

Ambos han seguido adelante con sus vidas; el británico está en pareja con Dakota Johnson; y la actriz aceptó casarse en 2018 con guionista y productor Brad Falchuk, que tiene dos hijos con su ex mujer, Suzanne Bukinik.

Chris Martin y Brad Falchuky, ex y actual parejas de Gwyneth Paltrow, respectivamente

Sin embargo, eso no quiere decir que la etapa del divorcio fuera sencilla para ninguno de los dos. El líder de Coldplay admitió que pasó “un año deprimido tras la ruptura”, mientras que la actriz confesó que fue “brutal”para ella y que lo sintió como un “terrible fracaso".

Paltrow ha contado recientemente a través del podcast asociado a su polémica marca de estilo de vida, Goop, que necesitó ayuda para poder sobrellevar ese momento personal. Sin embargo, no recurrió a un psicólogo, como podría suponerse, sino a una dentista. La actriz recurrió a Sherry Sami, una especialista en odontología holística.

Esta práctica - que no está respaldada científicamente- estudia al ser humano como un todo en el que cada emoción puede guardar relación con la salud bucal.

La falta de armonía en la boca podría deberse a traumas emocionales de infancia, afirmó Sami, cofundadora de Be Hive of Healing, un centro holístico y de bienestar en Los Ángeles. La especialista en la terapia alternativa aconseja a los adultos comprometerse con su propia curación para ser mejores padres de sus hijos.

"Me acuerdo de la primera vez que fui a hablar contigo y que me hicieras todas esas preguntas, ya sabes, sobre mis traumas emocionales, mi matrimonio, la época tan dura que estaba pasando, y que todos sabemos cómo terminó”, relató la actriz sobre el momento en el que conoció a Sami, que participó de la charla. "Pensé: ¿Por qué esta dentista tan encantadora me pregunta sobre los problemas de mi niñez y sobre qué pasa en mi matrimonio?”, recordó sobre sus primeros pasos en esta disciplina.

Gwyneth Paltrow es creadora de Goop, una polémica plataforma de salud y bienestar

No es la primera vez que la actriz recomienda pseudociencias y es blanco de críticas. Los tratamientos no convencionales son un tema central en la vida de la estrella de Hollywood. Su documental en Netflix, “The Goop Lab”, en el que muestra diferentes terapias alternativas, fue catalogado como potencialmente peligroso por el Ministerio de salud británico. El director ejecutivo de la NHS, el sistema de salud pública británico, advirtió acerca de la peligrosidad que encierra el programa. Según Simon Stevens, la serie “desinforma”, aunque Netflix ha asegurado que está hecha “para entretener, no para dar consejos médicos”.

La plataforma de la actriz se transformó en un imperio valorado en 250 millones de dólares, según The New York Times. Desde su lanzamiento hace diez años, la página estuvo en vuelta en muchas polémicas. En una ocasión recomendó el “peso más delgado para vivir”, sugiriendo que la gente debería ser “lo más flaca posible”, o llegó a aconsejar dormir con huevos de jade dentro de la vagina para limpiar el útero.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gwyneth Paltrow: gurú de peligrosas terapias