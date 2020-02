Bonita por donde se la mire, rubia pero sin un pelo de tonta y ex de dos de los hombres más deseados del planeta –Brad Pitt y Chris Martin-, Gwyneth Paltrow vuelve a estar en el foco de atención. Esta vez no por alguna brillante actuación, -desde el 2010 que no protagoniza una película-, sino por el estreno de The Goop Lab, una especie de docu serie basada en su sitio llamado Goop.