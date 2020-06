Cómo están hoy los bebés más famosos de las películas de Hollywood

Qué pasó con los bebés que protagonizaron películas como "The Hangover", "Educando Arizona", "¿Quien llamó la cigüeña?" y "Tres hombres y un bebé"

Hollywood está lleno de ex estrellas infantiles que no recuerdan haber compartido pantalla y sets de filmación con grandes actores como Angelica Houston, Bradley Cooper o la mismísima Diane Keaton. Fueron adorables bebés (o no tanto) que saltaron a la pantalla grande cuando todavía no sabían caminar, pero desempeñaron papeles importantes en populares películas, que los han mantenido en la memoria de los cinéfilos. Tras conocer el éxito, pese a que muchos no tienen recuerdos de su fama, algunos de ellos eligieron vidas más discretas fuera de Los Ángeles, mientras que otros continúan conectados al cine frente o detrás de las cámaras.

Grant Holmquist, “¿Qué pasó ayer?”

Grant Holmquist en “¿Qué pasó ayer?” junto a Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms

En la primera parte de ¿Qué pasó ayer? usaron ocho bebés diferentes. Sin embargo, los gemelos Grant y Avery Holmquist, de ocho meses, fueron utilizados para la mayor parte de la filmación. Grant superó a su hermana en tiempo de pantalla en la taquillera película protagonizada por Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms. Desde su gran debut, Grant repitió su papel en la tercera y última entrega de la franquicia en 2013. En estos días, solo disfruta de su vida como un niño normal. En una entrevista con TooFab, la madre de los niños admitió que estaba sorprendida cómo fue que sus hijos, hoy de 12 años, terminaron en escenas tan obscenas. “Estaba tan preocupada por la seguridad y el temperamento de mis hijos, que no me di cuenta de lo que estaban haciendo los actores y confié en sus elecciones. Fue solo después de que el metraje estaba listo cuando el trabajador de bienestar infantil me preguntó si estaba de acuerdo con el contenido”. Carrie Holmquist se quejó con el director Todd Phillips y le pidió que le informara cualquier “contenido cuestionable adicional que involucrara a sus hijos". Al recordar las interacciones de los niños con los actores, Carrie dijo que todos "amaban estar con los bebés” y reveló que tiene una fotos adorables de Grant durmiendo en el portabebés de Zach durante un descanso en el set.

Toby Froud, “Laberinto”

El antes y después de Toby Froud de "Laberinto"

Toby Froud fue parte de “Laberinto”, la película considerada de culto de 1986. Siendo tan solo un bebé compartió escenas junto al gran David Bowie, y jamás, desde entonces, ha vuelto a actuar. La ex estrella infantil es hijo de la marionetista Wendy Midener y de Brian Froud, que se desempeñó como director artístico en el filme fantástico, y era frecuente colaborador de Jim Henson, el creador de los Muppets. El británico, que actualmente tiene 36 años, ha seguido los pasos de su padres y es un reconocido escultor y creador de sus propias criaturas fantásticas, que trabaja con asiduidad en la industria del cine y la televisión. Fue parte de películas animadas como “El alucinante mundo de Norman” y “Las crónicas de Narnia", y también produjo "Yamasong: March of the Hollows, un proyecto de animación stop motion en el que participó Heather Henson. “Tengo vívidos recuerdos de los rostros de los duendes y extrañas criaturas y el caos que me rodeaba”, recordó Froud en declaraciones en 2004 a la revista PDX Monthly. En un entrevista concedida a The Huffington Post en 2016, contó que orinó a la leyenda de la música la primera vez que se conocieron en el set de rodaje.

Sofia Coppola, “El Padrino”

Sofia Coppola de bebé en “El Padrino”

Además de dirigir “El Padrino”, el aclamado director ganador del Oscar Francis Ford Coppola también incluyó a su pequeña hija en la película. El bebé Michael Francis Rizzi en la escena del bautismo es interpretado por nada menos que por Sofia Coppola. El intercambio de género no fue un gran problema en la primera entrega. Sin embargo, en “El Padrino II” interpretó a una niña inmigrante a bordo del barco que lleva a Vito a la isla Ellis. Siguiendo los famosos pasos de su padre, se ha convertido en una aclamada guionista, directora y productora por derecho propio. En 2004, ganó el Oscar al Mejor guión original por “Lost in Translation” y se convirtió en la tercera mujer en ser nominada al Oscar en dirección. La extensa e impresionante colección de películas de Sofia Coppola incluye “The Virgin Suicides”, “Marie Antoinette”, “Somewhere”, “The Bling Ring” y “The Beguiled”.

Lauren y Devon Lamb, “Trainspotting”

Lauren y Devon Lamb de bebés con el elenco del filme. En la segunda foto las hermanas cómo están hoy

Pocos bebés ficticios son tan horribles de ver como el bebé Dawn de “Trainspotting”(1996) que muere por negligencia a manos de su madre adicta a la heroína, Allison, interpretada por la actriz Susan Vidler. “Cuando estábamos creciendo, mamá nos dejaba ver parte de la película, pero no nos dejaba ver ninguno de las escenas relacionados con las drogas”, recordó Lauren Lamb en una entrevista con el medio británico Daily Record. “Pensé que la película era genial y recuerdo que fui a la escuela y les dije a todos los otros niños que deberían verla. No me quiero imaginar lo que sus padres deben haber pensado”.

En 2017, el director de “Trainspotting”, Danny Boyle, rastreó a las gemelas Lamb para que pudieran asistir al estreno de la secuela. Las hermanas no tenían idea de que iban a aparecer en la película (a través de secuencias de flashback) hasta que se presentaron al estreno. Pero esa no fue la única sorpresa que experimentaron. “Jonny Lee Miller, nuestro padre en la película, estaba realmente sorprendido de conocernos. No podía creer que fuéramos el bebé Dawn’”, dijo Lauren.

Lisa y Michelle Blair Ontonovich, “Tres hombres y un bebé”

Lisa y Michelle Blair Ontonovich trabajaron en la famosa comedia “Tres hombres y un bebé” junto a Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson

“Tres hombres y un bebé” fue protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson, por lo que, naturalmente, se convirtió en un gran éxito de taquilla. La comedia de 1987 trataba sobre tres hombres de Nueva York que adoran su estilo de vida de solteros, pero todo cambia para ellos de forma repentina cuando dejan a un bebé en la puerta de su casa. Las gemelas Lisa y Michelle Blair Ontonovich se turnaron para jugar a ser a la bebé Marry. Pese al suceso del filme, las hermanas no siguieron en el mundo del entretenimiento. Ambas viven Waterloo, Canadá. Michelle trabaja en una aseguradora, mientras que Lisa en servicio al cliente.

Miko Hughes,"Cementerio Maldito"

Miko Hughes siendo un niño protagonizó la película de terror "Cementerio Maldito". Hoy sigue en la industria del entretenimiento

El bebé Gage ve y experimenta cosas que ningún bebé debería vivir. “No creo que supiera que estaba actuando para ‘Cementario Maldito’. Solo estaba jugando a fingir”, declaró Hughes en una entrevista de 2016 con Scream Horror Mag. “Prácticamente era un bebé. Creo que se lo debo mucho al director, al elenco y al equipo, por cultivar ese personaje fuera de mí a una edad tan temprana”. Desde su debut en la pantalla grande, Miko Hughes protagonizó otras películas populares como “Un detective en el kinder” con Arnold Schwarzenegger, “Apolo 13”, “Mercury Rising” y “New Nightmare” de Wes Craven. También protagonizó “Full House” durante cinco temporadas. y apareció en programas de televisión populares como “Baywatch”, “La niñera”, “Melrose Place”, y “Beverly Hills, 90210”. Después de tomarse un descanso, volvió a actuar en producciones como “Boston Public”, “Veronica Mars” y “Scrubs”. Hughes también es músico y produjo dos álbumes. En estos días, incursiona en la escritura, dirección y trabajo de cámara.

Kristina y Michelle Kennedy, “¿Quién llamó a la cigüeña?”

Kristina y Michelle Kennedy fueron las gemelas que trabajaron en “¿Quién llamó a la cigüeña?”. Se reencontraron con Diane Keaton años más tarde

En ¿Quién llamó a la cigüeña?” de 1987, que sigue siendo una gran película familiar, Diane Keaton personifica a un alta ejecutiva, adicta al trabajo, que tiene un drástico giro en su vida, cuando tiene que criar a la hija de una prima lejana que muere inesperadamente y le deja la custodia de la hija de un año. Las gemelas Kennedy ni siquiera se dieron cuenta de que habían estado en una película junto a una gran estrella de Hollyoowd y musa de Woody Allen hasta que llegaron a la escuela primaria. Las hermanas son maestras ahora, al igual que sus padres. Aunque la actuación no estaba en las cartas para ellas, Kristina y Michelle se encontraron con Keaton años después y recordaron ese momento en TV. “Nos fotografiamos con ella y cuando se dio cuenta se levantó y nos dio un fuerte abrazo, fue emocionante”, recordó Michelle durante entrevista con Today.

T. J. Kuhn, “Educando a Arizona”

T. J. Kuhn en los brazos de Nicolas Cage en una escena de “Educando a Arizona”

Cuando solo tenía un año, T.J. Kuhn causó un gran revuelo en la película de los hermanos Coen como Nathan Jr. En la producción es secuestrado por un ex convicto (Nicolas Cage) y una oficial de policía (Holly Hunter) que no pueden tener hijos y están desesperados por un bebé. Durante una entrevista, Kuhn reveló que se sentía “surrealista” verse en pantalla. “Estaba tan relajado, durante las audiciones, simplemente no le importó”, agregó la madre de Kuhn. El mundo del espectáculo no estaba en el futuro de Kuhn. Admitió que actuar ya no es para él, pero fue dulce mientras duró. Tras dos comerciales de televisión, se alejó. Ahora trabaja como agente inmobiliario en Phoenix, Arizona. ¿Qué dirán los Cohen?

Kaitlyn y Kristen Hooper , “Los locos Addams”

Así están hoy las hermanas Kaitlyn y Kristen Hooper que trabajaron en la segunda película de "Los locos Adams" de 1993

Pubert Adams (en la versión original en inglés) es el bebé bigotudo de Homero Addam ( Raúl Julia) y su esposa Morticia ( Anjelica Huston) en la película “La familia Addams II” lanzada en 1993 con dirección de Barry Sonnenfeld. Además de Merlina y Perickles estaba el pequeño el recién nacido. Este personaje fue interpretado por las gemelas Kaitlyn y Kristen Hooper, nacidas en 1993, que se turnaron para interpretar al niño que siempre estaba en peligro por culpa de sus hermanos y que consumía biberones con whisky. Después de su debut en la pantalla grande, las hermanas no siguieron más con su carrera como actrices y se retiraron. Fueron a la universidad y son jugadoras de softball. La mayor parte de la película se rodó en el Hollywood Center Studios en Los Ángeles, el mismo estudio donde se filmó la serie de televisión original. La primera película recaudó más de 113 millones de dólares en los Estados Unidos y más de 191 millones en todo el mundo.