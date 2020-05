“Nunca demandaría”: Cynthia Klitbo habló sobre el fin de su exclusividad con Televisa

Cynthia Klitbo trabajó 35 años en Televisa (IG: laklitbocynthia)

Días después de saberse que Televisa decidió terminar su contrato de exclusividad con Cynthia Klitbo en plena pandemia de coronavirus, la actriz descartó que vaya a tomar acciones legales contra la empresa.

En una entrevista para el programa Venga la alegría, de TV Azteca, Klitbo se refirió a su situación laboral y los planes que tiene. Por supuesto, respodió a la pregunta de si demandaría a la televisora por la manera en que pusieron fin a su relación laboral, después de 35 años.

Nunca demandaría. No sería elegante quejarte de alguien que te dio de comer tantos años y no creo que me contratarían en otra empresa sabiendo que yo puedo apuñalarlos

La actriz se refirió a la televisora como su "casa" y reconoció que ante la pandemia de COVID-19 la situación económica no es fácil para los integrantes del mundo del entretenimiento.

“La verdad es que una empresa que a mí me dio de comer durante 35 años, me apoyó durante 35 años, si bien es cierto que haber terminado el contrato en medio de la pandemia... ustedes no saben, no somos de Hollywood los artistas, también vivimos al día, yo no hubiera podido tomar esa decisión sola”.

Klitbo dijo que ahora es momento de “explorar el planeta” y ver qué le depara.

Admitió que "hay un poco de miedo, sí, pero también una gran expectativa de qué me depara el planeta en este presente".

La actriz comentó que desea aprovechar el momento para hacer un nuevo programa a través de YouTube donde tocaría temas culturales.

(Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

Fue a mediados de mayo cuando se dio a conocer que Klitbo perdió su exclusividad en Televisa.

“Terminando el mes de mayo termino ya mi contrato de exclusividad con Televisa. Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano.

“Me da miedo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir en cuarentena, y estar desempleados en cuarentena pues de pronto las arcas se terminan”, reconoció.

“Ha habido a lo largo de mi carrera otras empresas que me han querido llevar a trabajar. Tengo la puerta abierta ahora para poder ir a donde quiera, y de pronto es como alguien que estuvo toda la vida encerrado y lo sacas a la luz y pues no sé qué me depare el mundo afuera”, añadió en aquella charla.

(Foto: Instagram Cynthia Klitbo)

“Sé que sí voy a seguir trabajando afortunadamente porque creo que yo he basado mi carrera, más que en lo físico, en mi trabajo y esperamos, pero ansiosa, nerviosa”, dijo Klitbo mostrando su confianza en su trayectoria para poder encontrar nuevas oportunidades.

Los hombres “le estorban”

En otra reciente entrevista, también con Gustavo Adolfo Infante, para el programa El minuto que cambió mi destino, Klitbo habló de los complicados romances que ha tenido.

“No tengo buen gusto para escoger un hombre bien”, comentó, “decidí cerrar, tengo como tres años en donde sí he tenido relaciones esporádicas, nada importante, pero me estorban en mi cama”.

Cynthia confía en su trayectoria para encontrar nuevas oportunidades laborales (Cuartoscuro)

Problemas económicos en Televisa

Hace unos días se supo que ante la complicada situación económica que atraviesa, Televisa decidió reducir el sueldo a algunas de sus figuras.

“Sus gruesos sueldos habían sido invulnerables, sin embargo la crisis económica –acrecentada todavía más por la pandemia de COVID_19_– hace que tal privilegio llegue a su fin. Sí, los empleados mejor pagados de Televisa verán reducidos sus boyantes sueldos”, escribió Alex Kaffie en su columna de El Heraldo de México.

