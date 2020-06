Risas y recuerdos: esta fue la última foto de Héctor Suárez junto a su hijo y su nieto

Héctor Suárez Gomís compartió recuerdos de su padre (Instagram pelongomis)

Héctor Suárez Gomís publicó en Instagram la última foto que se tomó junto a su padre, el fallecido actor y comediante Héctor Suárez.

En la imagen, Suárez aparecía sonriente no solo en compañía de su hijo, sino también de su nieto Pablo.

Tres generaciones reunidas en una imagen (IG: pelongomis)

“Y sin saberlo, esta fue nuestra última foto juntos... Las tres generaciones reíamos, Pablo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, más que molestarlo era bullying. -Ay si ay si ay si ay si, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autógrafos porque digo: ¡Queremos Rock! ¡Y su abuelo se reía!”, recordó Suárez Gomís acerca de aquella imagen.

“Los dos me fueron a visitar a Miami a finales de febrero y fue la última vez que las tres generaciones de cabron*s (como mi papá nos decía a Pablo y a mí) estuvimos juntos. Decía Carlos Fuentes: Que cabrona es la muerte, que no mata a los que se lleva, sino a los que se quedan'. Y sí”, añadió el actor y standupero.

Fue Suárez Gomís quien anunció la mañana del martes la muerte de su padre, también a través de un mensaje en Instagram, en donde pidió privacidad ante el duelo de su familia.

Horas más tarde compartió un mensaje en donde expresó el dolor que estaba sintiendo ante la partida del hombre que consideraba su “héroe”.

"Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor, señaló al inicio del conmovedor mensaje.

“Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía”, recordó.

(Instagram: pelongomis)

“Hace cinco años fue la primera operación y recuerdo que cuando llegaron por ti para llevarte al quirófano, me invadió un miedo terrible porque existía la posibilidad de no volverte a ver y al abrazarte, respiré muy profundo para que nunca se fuera de mí ese olor... ¡El olor de mi papá!”, añadió en el mensaje de despedida a su padre.

“¿Qué se hace cuando tienes así de roto el corazón? ¿Llorar? ¡No he parado de hacerlo! ¿Qué se hace cuando tu héroe ha dejado de existir? ¿Qué voy a hacer mañana cuando quiera mandarte un mensaje escrito o uno de voz? ¿Cómo le explico a Pablo que ya no va a volver a ver a jugar con su abuelo? ¿Qué va a hacer Ximena con ese encargo que ya nunca te podrá dar? ¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor?”, se preguntó.

El anhelo de Héctor Suárez

En medio de la información que circuló tras el deceso del actor y comediante, se recordó una entrevista que dio en 2018 a la revista TV y Novelas, en donde habló del gran deseo que tenía de ver crecer a su hija Isabela, que nació cuando él tenía ya 72 años.

Aseguró que aún tenía energía para jugar con su hija, pero descartó volver a convertirse en padre a los 80 años.

“La niña nos sorprendió, no la esperábamos; cuando mi mujer me dijo que estaba embarazada, le respondí: ‘¡No me digas eso, mi amor! Ve la edad que tengo’. Sería una irresponsabilidad tener ahorita, a mis 80 años, otro hijo. No se vale porque no sería justo; no voy a vivirle los años que necesita, aunque para mi nena ya me programé, yo quiero verla joven, de unos 18 años y voy a esperarla. Yo voy a morir de orquitis; es decir, voy a morirme hasta que se me hinchen los h…”

