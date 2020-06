“Me metieron a la cárcel, soy un vándalo”: Vadhir Derbez reveló una oscura anécdota de juventud

Vadhir Derbez recordó cuando estuvo en la cárcel (IG: vadhird)

Como hijo del actor Eugenio Derbez podría pensarse que Vadhir Derbez ha tenido una vida llena de comodidades, pero nada más lejos de la realidad, pues el joven actor declaró que siempre se ha esforzado para ser independiente e incluso reveló que en alguna ocasión pisó la cárcel.

A través de un video en su canal de YouTube, Vadhir reveló 50 cosas sobre él. Uno de los puntos que más sorprendió fue el relacionado con su estancia en prisión.

El hecho, explicó, ocurrió en Estados Unidos, país del que también tiene la nacionalidad y en donde estudió en una escuela militar.

“Si me metieron a la cárcel alguna vez cuando tenía 19 o 20 años por ir manejando muy rápido , me para la patrulla y me dice '¿qué te pasa estás drogado?"”, recordó.

Vadhir hizo algunas confesiones en YouTube

Aunque no se trató de un incidente grave, un factor fue clave para que Vadhir fuera encerrado.

Me hubieran podido dar solo el castigo pero como no estaba el juez por ser domingo me tenía que esperar al lunes, entonces me tuvieron que meter a una pequeña cárcel por una noche, así que soy un vándalo

En el mismo video, el joven de 29 años descartó que sea un junior mantenido.

“No soy un junior que lo mantienen y lo tienen de aquí para allá y que le dan todo, no. Yo todo el tiempo he sido bastante solitario, he sido bastante independiente, me gano mis cosas, me gano mi dinero, a mí nadie me está dando para nada, ni siquiera soy este chavillo que tiene sus choferes. Yo me lavo mis cosas, me lavo mis platos, me plancho, aspiro”,

Las confesiones de la familia Derbez

En recientes videos de Vadhir, su mamá -Silvana Prince- destapó algunas intimidades de Eugenio Derbez.

A través de un video de YouTube de Vadhir, Silvana habló ampliamente sobre su romance con Eugenio. Se conocieron en un concurso de belleza en Puebla en donde lo confundió con un mago. “Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”.

Aseguró, por ejemplo, que Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo y por ello terminaron. De hecho esa es la explicación del por qué entre el nacimiento de Vadhir y José Eduardo Derbez (hijo de Victoria) pasó tan poco tiempo (Vadhir nació el 18 de febrero de 1991 y José Eduardo el 14 de abril de 1992).

“Tú tenías cinco meses de nacido cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”, reveló Prince sobre la infidelidad de Eugenio.

Silvana Prince se confesó con su hijo (IG: vadhird)

Prince cree que el encuentro entre Derbez y Ruffo ocurrió durante una función especial en teatro a la que ella no pudo acudir porque estaba a punto de dar a luz.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano, yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, recordó.

Silvana fue más allá y comentó que ella también engañó a Derbez.

“Yo fui tremendamente noviera, tremendamente coqueta. Ok, para que se enteren, yo sí le puse los cuernos a tu papá, antes que él”.

