Silvana Prince engañó a Eugenio Derbez: la mamá de Vadhir confesó su infidelidad al comediante

Silvana Prince, la madre del actor Vadhir Derbez, confesó que le fue infiel a Eugenio Derbez.

Como parte de una dinámica entre Prince y su hijo, en la que hicieron algunas revelaciones, por ejemplo sobre su consumo de marihuana, Silvana aceptó que fue infiel.

Ante la sorpresa de Vadhir al ver que su mamá aceptó haber sido infiel en varias ocasiones, Prince aseguró:

Yo fui tremendamente noviera, tremendamente coqueta. Ok, para que se enteren, yo sí le puse los cuernos a tu papá, antes que él

Silvana Prince se confesó con su hijo (IG: vadhird)

En la misma dinámica madre e hijo admitieron haber consumido marihuana y Vadhir reveló que es sobrino del presentador deportivo Enrique “El Perro Bermúdez”, pues su tía Leticia -hermana de Silvana, es esposa del conductor e incluso también tienen un hijo que se llama Vadhir.

Silvana hizo así referencia a otra revelación que hizo la semana pasada en relación con Eugenio.

A través de un video de YouTube de Vadhir, Silvana habló ampliamente sobre su romance con Eugenio. Se conocieron en un concurso de belleza en Puebla en donde lo confundió con un mago. “Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”.

Echó abajo las especulaciones de que lo suyo con Derbez habría sido algo fugaz, pues incluso dijo que durante su relación con él perdió un bebé.

Foto: Cuartoscuro - Vadhir Derbez/Youtube captura de pantalla - Cuartoscuro

Acerca de las razones por las que Prince y Derbez se separaron, ella fue clara al decir que se debió a la infidelidad del actor con Victoria Ruffo, con quien tuvo otro hijo.

“Tú tenías cinco meses de nacido cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”, reveló.

Prince cree que el encuentro entre Derbez y Ruffo ocurrió durante una función especial en teatro a la que ella no pudo acudir porque estaba a punto de dar a luz.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano, yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, recordó.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no llevan una buena relación (Twitter y Cuartoscuro)

La versión de Prince sobre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo es distinta a la que ellos han compartido.

Según Derbez, se acercó a Victoria Ruffo por primera vez cuando ella trabajaba en la telenovela Simplemente María (1989), junto a su madre Silvia Derbez.

El actor reveló en una entrevista con su hijo José Eduardo que tanto Silvia como otras personas le dijeron que Ruffo estaba preguntando por él, así que decidió acudir al foro y comenzar a hablarle a la actriz.

Sin embargo, Victoria descartó que haya sido ella la que preguntó por él, sino que el actor tomaba como pretexto las visitas al foro a su mamá para coquetear con ella.

Ruffo tuvo con Derbez a su hijo José Eduardo

Finalmente platicaron y quedaron en salir, pero aquella primera cita con Ruffo fue complicada para Derbez: “En ese entonces yo no tenía dinero. Es más, andaba yo en pesero, no tenía ni coche, ni para taxi tenía, ya me había independizado de mis papás, no les quería pedir dinero y ganaba yo muy poco”, relató.

“Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo a un restaurante de Palmas, llego yo por supuesto en pesero… Veo los precios en la carta y traía yo efectivo, porque ni tarjeta tenía en esos tiempos, entonces me empecé a espantar. Y me dice: ‘¿Qué vas a querer?’, y cuando veo los precios le dije: ‘Tu pide, porque ando mal y ya comí, pero voy picando de lo que tu pidas'… Lo que pasa es que no me alcanzaba”.

Al final, Derbez apenas completó el dinero para pagar la cuenta y no le alcanzó para dejar propina ni para su pasaje de regreso a casa. Victoria se ofreció a llevarlo a un sitio de taxis y él aceptó.

“Me lleva un sitio de taxis que estaba ahí a dos cuadras, me bajo y me dice: ‘Te espero a que te subas’. Me subo al taxi y me dice el taxista: ‘A dónde joven’ y le digo: ‘ahorita, esperece tantito y ahorita le digo’… y ya que se arranca tu mamá le digo: ‘joven, perdone no traigo dinero, lo siento’”.

