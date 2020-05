Ninel Conde y su lucha con Giovanni Medina por la custodia de su hijo

La actriz y conductora Ninel Conde se enfrenta a una orden de restricción que le prohíbe estar cerca de su hijo Emmanuel García. La orden de restricción fue interpuesta por un juez de lo familiar a petición de su expareja Giovanni Medina Morales, empresario con gran cercanía con el canciller Marcelo Ebrard.

Ninel Conde acusa que su Giovanni le impuso la orden de restricción y que usó sus influencias para poder ganar esa orden de restricción, por lo que la actriz decidió pedir ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este salía de una de las conferencias mañaneras que da diario.

La actriz acusa que hasta el momento lleva más de 2 meses que no ha visto a su hijo, pues sumado a la orden de restricción, la pandemia de COVID-19 ha hecho que la posibilidad de ver a su hijo se vea incluso más complicada antes.

Según Ninel Conde, su expareja la maltrató y le mintió pues mientras ella tenía una relación con García, fue ella misma quien incurría para solventar todos los gastos y la agredía verbal y psicológicamente. Sumado a esto, la actriz argumenta que nunca ha podido ver los documentos en los que se le prohíbe ver a su hijo pero que en ningún momento recibió una notificación sobre el juzgado de lo familiar. Los juzgados no han reabierto hasta el momento por la pandemia de COVID-19.

No me le puedo acercar a mi propio hijo y un juez familiar al parecer lo ratificó. A mi nadie me ha notificado de un juzgado familiar pero por lo que Giovanni manifiesta y lo que me han informado es que sí existe ese documento que un juez de lo familiar desconocemos cuál porque como son muchísimas inconsistencias, no se me ha notificado, no sabemos qué juez fue, eso ya están mis abogados checándolo