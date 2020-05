Ninel Conde exhibió más agresiones de Giovanni Medina: "Obligar a tener relaciones es violencia sexual”

Ninel Conde habló de las agresiones que sufrió por parte de su ex pareja (IG: ninelconde)

Días después de que acudiera a Palacio Nacional en busca de ayuda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar a su hijo Emmanuel, la actriz Ninel Conde reveló unos violentos mensajes que le envió su ex pareja, Giovanni Medina y además dijo que fue víctima de agresiones físicas y sexuales por parte de él.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Ninel hizo fuertes revelaciones respecto de Medina, el padre de su hijo Emmanuel.

Desde hace más de un mes la actriz emprendió una batalla legal contra Medina, pues no le permite convivir con su hijo Emmanuel más que por medio de algunas llamadas telefónicas y visitas sumamente controladas, en las que le pedían que no llevara su teléfono celular.

Ninel Conde llegó a su límite con Giovanni Medina (IG: ninelconde)

“Yo siempre trataba de buscar la manera de estar tranquilos, en paz, perdonaba, creía que las cosas iban a cambiar y al final del día iban empeorando ”, dijo en la entrevista, en donde admitió que tenía una relación de codependencia con Medina.

A continuación se expusieron dos capturas de pantalla con mensajes agresivos por parte de Medina, en donde la insultaba y le decía:

“Te odio maldita, cómo no te mueres, maldita mujer podrida”.

Uno de los violentos mensajes de Medina a Ninel

En otro mensaje le dijo:

“Así como lo lees, te odio, te repudio y soy tu enemigo, eres lo peor en mi vida, eres mala como la peor y conmigo jamás vas a hablar, jamás. Mitómana, mala, mala, no voy a perdonarte jamás. Mío no eres nada. Maldita seas por el daño que me hiciste, mil veces maldita”.

Conde explicó que durante mucho tiempo aguantó ese tipo de violencia porque quería que su hijo Emmanuel tuviera una familia.

Otro de los agresivos mensajes de Medina

“Me apena mucho esto pero son situaciones que, en mi caso, como mujer aguanté , perdoné, cosa que no debe de ser ...cuando un hombre te habla así, te ofende, aunque te pida perdón, no van a cambiar. Esta situaciones las viví durante mucho tiempo”.

En la charla confirmó una versión que le llegó a Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, según la cual Medina llegó de manera violenta a amenazar a uno de los actores que trabajaba con Ninel en la obra teatral El Tenorio Cómico.

La actriz lamentó todo lo ocurrido con Medina, quien la engañó. Y advirtió que tiene más pruebas de las agresiones de él.

Su hijo no vive con ella desde hace unos dos meses

“Y sí regresé por tratar darle una familia a Emmanuel, porque fui engañada, porque me decía que todo iba a cambiar y lo único que pasó fue que terminó engañando a la autoridad y robándome a Emmanuel de los brazos, por esto todo se exhibe y toda la verdad sale a luz, esta es la verdad, esta es la realidad, hay muchísimas cosas más tanto en audio como en video que, si es necesario, se tendrán que exhibir”.

En la misma charla, Ninel aceptó que hubo violencia física por parte de Medina, así como sexual, pues la obligaba a tener relaciones íntimas cuando a ella no le apetecía.

El hecho de obligarte a tener relaciones cuando no querías y no te apetece, eso es violencia sexual. Sí, sí la hubo

Giovanni y Ninel se convirtieron en padres de Emmanuel en octubre de 2014 (Instagram: giovannimedinam)

Indicó además que Medina está contactando a gente que de alguna manera estuvo relacionada con Ninel para que hablen mal de ella en público.

De hecho, Miguel Wolosky, ex asistente de Ninel, participó en un enlace en donde confirmó que a él lo contactaron para que dijera que la actriz es violenta y no se hace cargo de su hijo.

En su reciente visita a Palacio Nacional, la actriz señaló: “ Vengo no como Ninel Conde si no como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ninel Conde fue a Palacio Nacional para pedir ayuda a López Obrador y recuperar a su hijo Emmanuel: “Que se haga justicia”

“Mentiroso” y “trepador”: Ninel Conde arremetió contra Giovanni Medina en la batalla por recuperar a su hijo