El viernes de los famosos en México: Mijares y Emmanuel en concierto virtual con causa y más

Unos dan concierto con causa, Ninel Conde enfrenta la restricción legal para ver a su hijo y Maribel Guardia festeja radiante a sus 61 años (Foto: Cuartoscuro)

Emmanuel y Mijares en concierto con causa

En punto de las 20:00 horas de este viernes arrancó el concierto con el que Emmanuel y Mijares buscan recaudar fondos para la compra de alimentos e insumos médicos y con ello combatir los estragos que el COVID-19 ha dejado en México.

Los cantautores participarán en una transmisión virtual a través de la aplicación CinepolisKLIC, plataforma que permitirá disfrutar el concierto con una donación mínima de $99.00 pesos mexicanos. Con el dinero obtenido podrá apoyarse al Banco de Alimentos de México (BAMX), a ConVIDa por México y al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Emmanuel y Mijares (Foto: Instagram@EmmanuelOficial)

Con canciones clásicas como La chica de humo, Soldado del amor, Bella, No se murió el amor, Con olor a hierba, entre muchas otras, Emmanuel y Mijares pretenden poner su granito de arena. La fórmula artística que surgió como experimento hace siete años habría celebrado su presentación 59 en el Auditorio Nacional en abril pasado, pero la contingencia sanitaria ha pospuesto esos y otros eventos del espectáculo.

Tras dos meses sin asistir a un escenario, los creadores del Twor Amigos regresan en un formato novedoso y destinan su talento a una causa social. El público podrá acceder al concierto en celulares, tabletas, pantallas o computadoras y los donativos incluyen opciones de $99.00, $150.00, $200.00 y hasta $500.00 pesos mexicanos.

Ninel Conde y la restricción que le impide ver a su hijo

Ninel Conde se enfrenta a una orden de restricción judicial que le impide acercarse a Emmanuel García, su hijo de seis años. La presentadora de televisión compartió en su cuenta de Instagram que lleva 78 días sin ver a su pequeño.

Ninel Conde compartió que lleva 78 días sin ver a su hijo, ahora una restricción legal se lo impide, ella acusa influyentismo de su expareja (Foto: Instagram@ninelconde)

En una publicación que luego borró, Ninel Herrera, nombre real de la actriz y cantante, acusó a su ex pareja Giovanni Medina Morales de imponer la orden a través de sus influencias políticas, pues Medina Morales es un empresario con gran cercanía Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores y ex jefe de gobierno capitalino.

“No me le puedo acercar a mi propio hijo y un juez familiar al parecer lo ratificó. A mi nadie me ha notificado de un juzgado familiar pero por lo que Giovanni manifiesta y lo que me han informado es que sí existe ese documento que un juez de lo familiar desconocemos cuál porque como son muchísimas inconsistencias, no se me ha notificado, no sabemos qué juez fue, eso ya están mis abogados checándolo”, compartió Ninel Conde.

En el programa De primera Mano, la actriz compartió parte de los textos con que Medina Morales la habría amenazado y en los que presumió de sus influencias para enfrentarla legalmente. Mientras tanto, el empresario argumentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la restricción deriva de un acuerdo interno, en el que los padres se turnarían por semanas la custodia del pequeño Emmanuel, pero que se ha prolongado por razones de confinamiento sanitario, pues Ninel Conde podría contagiar al niño, dado que ha realizado viajes en los últimos meses; sin embargo, la cantante refiere que se hizo una prueba de COVID-19 y salió negativa.

Uno de los agresivos mensajes de Medina Morales, ex pareja de Ninel Conde

La actriz ya ha solicitado ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador y espera que los Tribunales den apertura a sus actividades para continuar su lucha legal.

Belleza eterna de Maribel Guardia a sus 61 años

Maribel Guardia cumplió 61 años, por lo que compartió su festejo en casa luciendo un vestido largo en tonalidades rosa y azul, mismo que resaltó su esbelta figura.

“¡¡¡#felizcumpleaños a mí!!! #gracias a Dios por un año más🙏🏼 por mi familia, por ustedes, mis amigos, por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas”, es el texto que acompaña la fotografía en Instagram de la bailarina y actriz.

Maribel Guardia festejó su cumpleaños 61 desde el confinamiento (Foto: Instagram de Maribel Guardia)

Pues a pesar del confinamiento, Maribel Guardia recordó su cumpleaños con un arreglo de globos de fiesta metálicos de girasoles y con la frase “Happy B-Day”.

“En estos difíciles tiempos que vivimos, es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría (...) Mientras tanto, gracias a la vida”, es parte del mensaje que compartió la también vedette nacida en Costa Rica el 29 de mayo de 1959.

