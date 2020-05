El cariñoso mensaje de Salma Hayek para festejar el cumpleaños de su esposo

La pareja renovó en 2018 sus votos matrimoniales en una ceremonia sorpresa (Foto: Shutterstock)

Salma Hayek celebró el cumpleaños de su esposo François-Henri Pinault mostrándose muy efusiva al felicitarlo en su aniversario número 58. La actriz y productora mexicana publicó una emotiva fotografía en sus redes sociales donde aparece dándole un beso en la mejilla al millonario, propietario de una de las fortunas más considerables de Francia y toda Europa.

Con el texto “Joyeux anniversaire mi Amor. #monamour” y una consecución de emojis de corazón, la actriz de la película que la catapultó a la industria hollywoodense Del crepúsculo al amanecer, compartió una foto donde demuestra que su acaudalado marido aún se sonroja con sus besos.

Como cada año desde que se conocieron, la actriz que diera vida a Teresa en la telenovela mexicana del mismo nombre, no quiso dejar pasar por desapercibida la celebración de su esposo convirtiendo su felicitación en redes sociales en una tradición de la pareja. El año pasado compartió un clip donde se les vio bailando un tema romántico, y lo acompañó con un mensaje igual de breve que el de este año: “Happy birthday! Mi amor. Je t’aime”, escribió en aquel momento.

El empresario llegó a su cumpleaños número 58 (Foto: Instagram @salmahayek)

Apenas el pasado 26 de abril, la mexicana y su esposo celebraron 14 años de haber comenzado su historia juntos y en agosto de 2018, en el marco de unas vacaciones familiares en la Polinesia Francesa, la pareja refrendó sus votos en una boda sorpresa: “El mejor momento de este verano fue cuando mi marido me organizó una ceremonia sorpresa para renovar nuestros votos matrimoniales”, compartió la actriz en sus redes sociales.

La veracruzana y el magnate francés se conocieron en 2006 en una exposición de arte en Venecia, Italia, donde quedaron prendados, procrearon a Paloma Valentina en 2007 y llegaron contrajeron nupcias el 14 de febrero de 2009 en París, luego de separarse por un periodo en 2008 debido a sus apretadas agendas laborales.

El 26 de abril del mismo año festejaron su enlace religioso en el lugar que vio nacer su amor: el palacio Grassi, de Venecia.

Valentina Paloma, la primogénita de Salma, hoy tiene 12 años, y recientemente fue catalogada por una firma inglesa de juguetes eléctricos como una de los niños más ricos del mundo, poseedora de una fortuna que ascendería a 12 millones de dolares, según cálculos basados en los fideicomisos creados a su nombre y en la mansión que sus padres ya han registrado para ella.

François-Henri Pinault y Salma Hayek el día de su boda (Foto: archivo)

Francois-Henri Pinault es el presidente del Grupo Kering, conglomerado que tiene el control de importantes marcas de alta costura como Yves Sain Laurent, Bottega Veneta y Gucci, además de poseer acciones en negocios dedicados a los medios de comunicación, los deportes y el mercado del arte y las subastas. A sus 58 años posee una fortuna estimada en 37 mil millones de dólares.

En 2018 la pareja refrendó su amor en la Polinesia Francesa (Foto: Instagram @salmahayek)

Por su parte, Salma Hayek contaría con una fortuna que sería superior a la de la reina Isabel II, según la Rich list 2020, una publicación que enumera a las mujeres más ricas del mundo. De acuerdo a este ranking, la veracruzana posee una fortuna estimada en ocho mil millones de dólares; mientras que la reina Isabel cuenta con 428 millones de dólares, aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los bienes y propiedades considerados para generar la lista.

Frente a la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, François-Henri refrendó su espíritu altruista y contribuyó con su granito de arena para ayudar en la situación que mantiene al mundo preocupado, pues a finales de marzo se anunció que las firmas Balenciaga y Saint Laurent, propiedad del magnate, abrirían sus talleres para fabricar mascarillas quirúrgicas y así contribuir con la creación de insumos.

La pareja procreó a Valentina Paloma, una de las 10 niñas más ricas del mundo (Foto: Instagram @salmahayek)

Salma y Francois-Henri se han consolidado como una de las parejas más sólidas del jet set internacional y derrochan complicidad en las numerosas alfombras rojas y eventos exclusivos donde siempre se les ve unidos y sonriendo.

“No tenemos vida social. Me casé con la persona correcta. Eso es probablemente lo más importante”, contó Salma en 2017 a la revista People.

“Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Del crepúsculo al amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado", declaró la mexicana en 2015 en charla con el diario español El país.

