Murió Richard Herd, actor de “Seinfeld" y “Star Trek”

Richard Herd, el veterano actor conocido por interpretar al Sr. Wilhelm en la comedia “Seinfeld” y que apareció en películas aclamadas por la crítica como “Todos los hombres del presidente” y “The China Syndrome”, murió este martes. Tenía 87 años.

Tras un larga batalla contra el cáncer, Herd falleció en casa de Los Ángeles, dio a conocer su esposa, la actriz Patricia Crowder, al sitio especializado The Hollywood Reporter.

Durante su carrera de cinco décadas, y en su primer papel recurrente en una serie de televisión, interpretó al Capitán Sheridan, el jefe de William Shatner, en el drama de acción policial de ABC “T.J. Hooker”. El nativo de Boston también se hizo un nombre en el mundo de la ciencia ficción al retratar al Supreme Commander John en la miniserie V, Invasión Extraterrestre de NBC de 1983 y en las tres entregas de “Star Trek: The Next Generation".

Cuando el actor Richard Long murió en 1974 antes de comenzar la filmación de “All the President’s Men” de Alan J. Pakula, Herd tomó su lugar. En el aclamado filme, interpretó al ex agente de la CIA que dirigió el equipo que irrumpió en The Watergate Hotel.

Herd apareció 11 veces en tres temporadas de Seinfeld como Wilhelm, el despistado ejecutivo de los Yankees de Nueva York que supervisa a George Costanza (Jason Alexander). El propio actor dijo que estaba sorprendido de haber sido elegido para ese rol.

Apareció años después en la pantalla grande en “F.I.S.T.” (1979), “The Onion Field” (1979), “Aviones, trenes y automóviles” (1987) y “Midnight in the Garden of Good and Evil” (1997).

Herd continuó actuando a los 80 años, apareciendo en “A Christmas in New York” (2016) y “Get Out” (2017) y en series como “Rizzoli & Isles”, “Shameless” y" Hawaii Five-O". También fue miembro del conjunto en el programa de bromas de 2012 Betty White’s “Off They Rockers”.

También era pintor y miembro fundador de The Enterprise Blues Band, compuesto por miembros del reparto de “Star Trek”. El grupo lanzó los álbumes Enterprise Blues e Intergalactic Roots Music en 2004 y 2005, según The Hollywood Reporter.

