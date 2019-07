George es el personaje más neurótico de la sitcom. Capaz de no atender por teléfono a su novia por miedo a que el llamado sea para cortar la relación. "Créalo o no, George no está en casa. Deje su mensaje después del tono. Debo haber salido o habría contestado. ¿Dónde puedo estar?" cantaba en su contestador eterno evitando a su posible ex novia. Pero George también tenía grandes ideas: construir un estante debajo del escritorio de su oficina para ocultar una frazada y un despertador, con el objetivo de dormir una siesta a escondidas después del almuerzo. Del ocultarse a mostrarse demasiado, incluso semi desnudo en una fotografía para impresionar a la empleada del local de fotos. Para George la apariencia es lo único que importa, de ahí su singular frase: "Cuando parece que estás siempre enfadado, todo el mundo piensa que estás ocupado".