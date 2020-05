Historias de amor de Hollywood que parecían eternas... pero terminaron en el momento menos pensado

Parecía que sus romances eran a prueba de todo, pero no resultó así. Megan Fox y Brian Austin Green, Antonio Banderas y Melanie Griffith, Monica Bellucci y Vincent Cassel

El amor entre Megan Fox y Brian Austin Green parecía a prueba de cualquier problema y es que durante sus más de 16 años de relación (incluida su década como marido y mujer) superaron algunas rupturas temporales, intentos de divorcio, el ascenso a la fama de la actriz y la falta de trabajo de Austin, pero al final los inconvenientes a su alrededor fueron más fuertes.

Brian Austin Green confirmó esta semana la noticia: él y Megan (un símbolo sexual de la década pasada) ya no son pareja.

A través de su programa radial, el ex Beverly Hills 90210 explicó que a finales del año pasado la actriz le pidió el divorcio, lo que trajo como resultado su ruptura definitiva (al menos hasta ahora).

Y es que al actor no le quedó más remedio que hablar de su estatus sentimental luego de que Megan fuera captada junto al músico Machine Gun Kelly, a quien conoció en Puerto Rico en el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass, el año pasado.

"Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país, trabajando sola, que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’. Me sorprendió, y estaba molesto por eso. Pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos”, confesó.

Megan Fox y Brian Austin se conocieron en 2004 en una serie de televisión (Shutterstock)

El actor dijo que por el momento Megan y el rapero eran solo amigos, pero la aparición de Fox en un sugerente video del músico pareció la confirmación del romance.

No es, sin embargo, la primera separación de Megan y Brian.

Su historia de amor comenzó en 2004, cuando se conocieron en la serie Hope & Faith. Ella tenía 18 años y él, 30. Aunque a Brian le preocupaba la diferencia de edades, algo que a Megan nunca le importó.

“No sabía que era de 90210, pero me gustó. Todo mundo estaba alrededor del monitor viendo una escena y Brian tocó accidentalmente mi pierna. Recuerdo que literalmente sentí electricidad dentro y fuera de mí en cada dirección. Fue como magia”, recordaba años después la actriz.

Apenas dos años después se comprometieron y en 2009, cuando Megan ya triunfaba en Transformers y se decía que tenía un romance con Shia LaBeouf, la pareja decidió cancelar sus planes de boda.

En 2009 cancelaron su compromiso (Shutterstock)

Y es que Megan tenía apenas 23 años. Pero en 2010 se reencontraron, retomaron el compromiso y en junio de ese año tuvieron una boda secreta en Hawaii.

En 2012 recibieron a su primer hijo y en 2014 volvieron a convertirse en padres. Hasta ahí el cuento de hadas, porque en agosto de 2015 se supo que Megan había solicitado el divorcio por “diferencias irreconciliables”.

La historia dio un giro cuando al mes siguiente Green respondió a la petición de divorcio solicitando una pensión, pues tenía un padecimiento que le impedía trabajar.

La pareja no dejó de sorprender, pues en abril de 2016 Megan desfiló por una alfombra roja luciendo su nuevo embarazo. Tendría otro hijo con Green.

En 2016 Megan ya había solicitado el divorcio (Shutterstock)

Parecía que todo volvía a ser amor entre ambos, pues incluso en abril de 2019 Megan pidió que se desestimara su petición de divorcio de tres años antes.

Sin embargo, el romance no sobrevivió más y finales de ese 2019 se dijeron adiós.

“El matrimonio es duro, es trabajo. Cuando llegas al punto de que tienes hijos y has estado casado por un tiempo es algo de día tras día”, comentó hace algunos años Brian Austin.

Melanie Griffith y Antonio Banderas

Por supuesto, en un mundo como el de Hollywood, donde el amor siempre está en el aire, también las rupturas son constantes, sin importar cuánto tiempo haya estado unida una pareja, tal como ocurrió con el intérprete español y Melanie.

Fue el 7 de junio de 2014 cuando dieron a conocer la noticia que conmocionó a sus fans. “De forma meditada y consensuada, hemos decidido finalizar nuestro casi veinte años de matrimonio de una manera amorosa y amistosa, honrando y respetando a los demás, nuestra familia y amigos, y al tiempo precioso que hemos pasado juntos”, decían en un comunicado.

Melanie Griffith y Antonio Banderas se casaron en 1996 (Shutterstock)

Se conocieron en el rodaje de la película Two Much, en 1995 y al año siguiente ya eran marido y mujer.

“Me enamoré de Antonio enseguida. Fue un flechazo”, recordó Melanie sobre el actor.

Y en verdad que la química entre ambos era innegable. Sus apariciones públicas solían ser rematadas por besos de película y miradas cómplices. Ella incluso se tatuó un corazón con el nombre de Antonio en el hombro.

Sus apariciones públicas incluían besos como de película (Shutterstock)

Pero, como el mismo Banderas confesó en 2011, las adicciones de Melanie provocaron problemas en su relación. Durante su romance pasó tres veces por clínicas de rehabilitación.

“Tuvo adicción a las pastillas, pero de eso ya hace tres años”, dijo Banderas sobre las adicciones en la actriz que les trajeron altibajos.

“Antonio fue un apoyo en la medida en que puede serlo, pero si no eres un alcohólico o un drogadicto, y te das cuenta de que tu mujer está mal, es difícil de abordar. Fue muy extraño para él. La adicción es mía, no suya ”, comentó Melanie a AARP The Magazine.

El amor y su núcleo familiar fueron clave para que Griffith saliera de su nueva etapa de adicción.

Las adicciones de Melanie trajeron problemas a su matrimonio, pero no fue esa la causa de su ruptura (Shutterstock)

Dakota, la hija que tuvo con Don Johnson, y Stella del Carmen, su hija con Banderas, se dieron cuenta que algo no marchaba bien con su madre y le pidieron a Antonio, de viaje de trabajo en Londres, que regresara a casa. Y así lo hizo.

No fueron las adicciones de Melanie las que terminaron con esta historia de amor. "Creo que parte de la razón por la que mi matrimonio con Antonio se vino abajo fue porque estaba atrapada; nadie más tiene la culpa. Es solo que personalmente me quedé estancado y no dejaré que eso vuelva a suceder, quiero disfrutar de la vida, quiero hacer lo que quiera", comentó Griffith años después de la ruptura.

Monica Bellucci y Vincent Cassel

La estrella italiana y el actor francés se conocierton en 1996 en la filmación de la película "El Apartamento". Entonces ninguno de los dos era una figura internacional.

Se casaron en 1999 y durante años se mantuvieron unidos en medio de la creciente fama de Monica y la consolidación de la carrera de Cassel.

Monica Bellucci y Vicent Cassel estuvieron juntos 17 años (AFP)

En septiembre de 2004 nació su primera hija, Deva, y en 2010 nació Leonie, la segunda hija de la pareja.

Solo tres años después, el 26 de agosto de 2013, Cassel y Monica confirmaron su ruptura después de 14 años de matrimonio y 17 de relación.

Se conocieron en 1996 y se casaron en 1999 (Shutterstock)

La noticia causó sorpresa porque no se sabía de problemas entre la pareja y de hecho, un año antes, Monica dio una entrevista a Vanity Fair acerca de lo que creía ser la clave para un matrimonio estable. “Vincent y yo vivimos una vida completamente independiente el uno del otro. No estamos juntos todo el tiempo: sus amigos son suyos y los míos son otro asunto. Ese es nuestro secreto".

Los actores nunca hablaron de las causas de la ruptura, pero otra entrevista que Bellucci dio a La Repubblica parecía develar un poco de su sentir respecto del matrimonio.

Confirmaron su separación en 2013 (Shutterstock)

"Creo en el amor, pero no en la fidelidad. Es lo que me interesa, el amor. De lo demás prefiero no enterarme. Necesito saber que la persona a la que quiero va a estar ahí si la necesito. Creo, entonces, en la fidelidad del corazón. Sobre la del cuerpo tengo más dudas. Una traición de la carne es menos grave. Lamentablemente, no existe una ley que mantenga juntas a dos personas o un contrato que las obligue a seguir. Ojalá existiera. La respetaríamos y todos sabríamos a qué nos enfrentamos. En cambio, no sabemos nada. Y yo también sigo adelante día tras día. Así es cómo funciona una relación de pareja. El hasta cuándo es imposible saberlo”.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Se mantuvieron juntos tras el escándalo mediático con el que inició su romance. Brad aún estaba casado con Jennifer Aniston cuando parecía ya muy enamorado de Angelina.

Quizás muchos, buscando cierta justicia para Aniston, auguraban que el romance de Pitt y Angelina no duraría mucho. Pero se equivocaron.

Brad y Jolie Permanecieron juntos durante más de una década en donde no faltaron los rumores y especulaciones a su alrededor.

Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron su romance en 2005 y se separaron en 2016 (REUTERS)

Juntos formaron una numerosa familia con tres hijos adoptivos y tres hijos biológicos. Viajaron por el mundo y continuaron con sus carreras en el cine, y en el caso de Angelina, con su labor a favor de los refugiados del mundo.

Pitt estuvo al lado de Angelina cuando la actriz decidió extirparse los senos y ovarios ante el temor de desarrollar cáncer.

Tras casi una década juntos decidieron casarse y lo hicieron en su espectacular chateau en Francia en agosto de 2014. Sus hijos decoraron el vestido de novia de Angelina y todo parecía felicidad.

“Tengo a la mujer más bella del mundo. Es ídolo de más de la mitad de hombres y mujeres sobre la Tierra y a mí se me permitió dormir junto a ella y abrazarla”, decía un enamorado Brad Pitt sobre Angelina.

Brad Pitt y Angelina Jolie en "Mr and Mrs Smith", la película en la que se enamoraron (Shutterstock)

Pero la historia cambiaría apenas dos años después. En septiembre de 2016 se supo que la pareja estaba separada.

No fue el escándalo de la manera en que surgió su romance lo que los separaría, fue la adicción de Brad Pitt al alcohol.

En una entrevista en septiembre de 2019 con The New York Times, Pitt reconoció que su adicción al alcohol puso el punto final en su relación de 12 años y fue esa la razón del sonado incidente con su hijo a bordo de un jet.

La adicción de Brad al alcohol terminó por afectar su matrimonio (Reuters)

"Había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber", aseguró.

Después de que Jolie solicitara el divorcio, Brad pasó año y medio acudiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos.

“Tenía a todos estos hombres abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era un espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo”, detalló.

