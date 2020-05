Amoríos con políticos y una infancia en la pobreza: Lyn May y las intimidades que no salieron a la luz tras su fallida bioserie

Lyn May declaró en diciembre de 2018 que se encontraba en los preparativos de una serie que contaría su vida (Foto: Cuartoscuro)

En diciembre de 2018 Lyn May anunció los planes de llevar la historia de su vida y su ascenso a la fama a un producto televisivo donde revelaría toda la verdad de sucesos importantes en su trayectoria, como los románticos secretos con importantes personalidades y el origen modesto de su familia.

Al igual que otras personalidades del entretenimiento mexicano, como Luis Miguel, José José, Lupita D’alessio, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán y el grupo Bronco, la exótica vedette y actriz del emblemático cine de ficheras contaría con una serie donde relataría aspectos de su vida.

La historia de la famosa bailarina que se hiciera popular en las décadas de los 70 y 80 en México, sería producida por la empresa multinacional Sony Entertainment Television, aunque aún no se conoce qué plataforma podría emitirla y a partir de cuándo.

Dicho serial contaría con una primera tanda para medir la aceptación de la audiencia, y dependiendo de ello, se procedería a continuar con la producción total de la historia.

“Estoy contenta con esto y debo decir que primero se hará una versión corta de cinco capítulos y posteriormente otro bloque para ver qué tanto gusta”, detalló Lyn May en aquel momento para Notimex.

En los últimos meses no se ha difundido información al respecto, por lo que se infiere que el proyecto ha quedado en pausa o cancelación (Foto: Cuartoscuro)

En la bioserie, la vedette que vio resurgir su popularidad hace cuatro años gracias al estreno del trabajo documental de María José Cuevas, la hija del pintor José Luis Cuevas, Bellas de noche, donde se hace un repaso a la historia de otras bailarinas exóticas de la época, como Olga Breeskin, Rosy Mendoza, La Princesa Yamal y Wanda Seux, no sólo retratará los aspectos de su vida profesional bajo los reflectores de la noche mexicana, sino que pondrá atención a su historia familiar.

“Me gustaría que conocieran esa parte de mi infancia, porque creo que la de vedette ya es muy conocida. Será interesante verme de niña”, contó quien lleva por nombre real el de Liliana Mendiola Mayanes.

Además, la historia rompería con las especulaciones en torno a su nacionalidad, pues la vedette afirma ser 100% mexicana, y declara que su única ascendencia extranjera es la china, por parte de sus bisabuelos.

También conocida como La diosa del amor, reveló que contaría detalles de su cruda niñez: “Cuando era niña y aún no me hacía llamar Lyn May me pasaron muchas cosas tristes y graves para una niña que tiene cuatro años. Así comenzará mi historia, no tenía ni para comer”, contó a Univisión en aquel momento.

Lyn May en 2016, durante la presentación del trabajo documental "Bellas de noche" (Foto: Cuartoscuro)

En la historia dejará al descubierto sus amores, las relaciones que tuvo con hombres de poder en la política y la sociedad mexicana, sus experiencias tras bambalinas en el medio de los cabarets y los centros nocturnos, y la decadencia de esa época en la que triunfó y se fue desvaneciendo con la llegada de nuevos tiempos en la escena del entretenimiento.

Aunque la también cantante de 68 años se considera afortunada en el amor, reveló que en la historia incluiría los romances que sostuvo con empresarios e importantes políticos de la época, como por ejemplo, el de un ex presidente de México: “Hay que contar de todo para que la vean, además muchos de ellos ya no están vivos y los que están, hablaremos con ellos o les cambiaremos el nombre”.

Y aunque no reveló de quién se trata el presidente aludido, dijo que el público lo conocería en su momento:

Yo sólo espero que guste y contaré muchas anécdotas

En aquel momento, la intérprete de la canción A mí me gusta lo que a ti te asusta recordó que el Teatro de la Ciudad, hoy llamado Esperanza Iris, fue un escenario donde se presentó en innumerables ocasiones, y que por su ubicación, contiguo a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, se propició que muchos políticos la conocieran e incluso algunos le hicieran propuestas indecorosas que revelaría en su momento.

En la serie también se abordaría el accidente con el tratamiento estético que la vedette sufrió, mismo que le causó reacciones adversas en el rostro. Y aunque no se han tenido noticias recientes sobre la bioserie, al iniciar 2019 se encontraba en la fase de recopilación de testimoniales y escritura de guion.

Araceli Ordaz "Gomita" sería candidata a darle vida a Lyn May en su serie biográfica (Foto: Captura de pantalla)

El desdén a quien dijo desconocer

Entre la información que surgió una vez hecho el anuncio del proyecto, el periodista Rolando Contreras dio a conocer que una fuerte candidata para darle vida a Lyn May en la serie sería la conductora y payasita Araceli Ordaz, conocida como Gomita, a lo que la vedette reaccionó con una negativa:

No creo que tenga mucha carrera. La he visto en fotos y la noto un poco ‘gordita’. La verdad, yo de toda la vida he sido flaquita, nunca he podido engordar y como de todo. No la conozco, no sé quién es. Me dicen que es una comediante, pero como yo vivo en Cancún, ni siquiera la he visto una vez en persona. De ninguna manera creo que sea una opción

La estrella del llamado cine de ficheras y de la comedia erótica mexicana declaró que Gomita no sería una opción para darle vida en la pantalla: “Me dijeron que (Gomita) se ha operado muchas veces para parecerse a mí, pero no, no tengo el gusto”.

