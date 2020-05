Lyn May volvió a lanzarse contra Juan Gabriel por usarla: “No era nadie, dormía en la calle”

Lyn May y Juan Gabriel fueron buenos amigos hace décadas Fotos: Instagram.

La vedette Lyn May volvió a hablar acerca del cantante Juan Gabriel y cómo se sintió usada por él.

Como ya lo había declarado en otras ocasiones, cuando el cantante aún no era famoso se hizo amigo de ella -quien ya era popular como vedette- y la presentaba como su novia.

“Para presentarme a los de la compañía grabadora de discos me presentaba como su novia porque no podía él decir que era gay , salíamos a todos lados cuando él todavía no era conocido”, recordó en una entrevista con el programa Venga la alegría.

Lyn May no tiene buenos recuerdos de Juan Gabriel (IG: lyn_may_)

Lyn May también dejó ver que el cantante era una persona que se aprovechaba de la gente que lo ayudaba, pues en su caso ella lo presentó con otros compañeros, incluida la mujer que en ese entonces era dueña del Teatro Blanquita.

Al preguntarle si Juan Gabriel la utilizó el tiempo que pudo sacarle provecho, sin dudar respondió:

Sí, claro, cuando él me fue a buscar al Sarape de Guadalajara no era nadie, dormía en la calle, andaba con una libreta enseñando sus canciones. Me dijo ‘te envidio’ y yo ‘por qué’ ‘porque tú puedes hacer lo que quieres en la pista y yo no’

Seducido por Lyn May

La vedette también comentó que el mismo Juan Gabriel reconoció que estar cerca de ella lo "alborotaba".

Fue una famosa vedette en los años 60 y 70 en México (IG: lyn_may_)

“Cuando yo me vestía él me agarraba las piernas, yo creo que lo hacía porque él quería tener las piernas así”.

Según Lyn, Juan Gabriel le confesó que “sí se le llegaba alborotar ‘el pajarito’ cuando me agarraba. Vivía conmigo, se acostaba conmigo, era lógico”.

Ya en enero de 2019, en una entrevista para el programa "De Primera Mano", Lyn May dijo que se había sentido utilizada por el "Divo de Juárez".

“Yo tengo muy malos recuerdos de Juan Gabriel. Para mí fue un malagradecido. Él veía a otra persona más arriba y ya se volteaba con uno”.

Juan Gabriel fue uno de los cantantes más importantes de México (Foto: YouTube)

Lyn May aseguró que fue ella quien lo llevó por primera vez a "El Sarape", un famoso centro nocturno en la ciudad de Guadalajara, en donde se presentaban figuras como Vicente Fernández.

“Estuvo conmigo en El Sarape de Guadalajara y eso nadie la sabe, todavía no era artista, todavía ni cantaba ni trabajaba en ningún lugar. Él estaba ahí en mi camerino conmigo, no sé si quería que lo presentara con el dueño”.

También comentó que ella al principio dijo que el cantante estaba vivo, “ahora digo que no me importa si está vivo, no me importa nada de Juan Gabriel”.

La belleza de Lyn May

Hace algunas semanas la vedette llamó la atención por compartir en su cuenta de Instagram unas fotografías de su juventud que mostraron cómo era su rostro antes de las cirugías estéticas.

Una de las fotos de juventud que compartió Lyn May

En una foto posó con un vestido rojo adornado con pedrería y su cara se veía bastante natural con el mínimo de maquillaje.

La bailarina no dio a conocer ni la fecha ni el lugar en que fue tomada la foto, pero por su aspecto se puede entender que ya realizaba carrera en el mundo del entretenimiento.

Lyn se sometió a un tratamiento de inyecciones que le dejó terribles secuelas. Su rostro comenzó a deformarse, y al acudir al médico supo que le habían inyectado aceite para bebé.

Por un mal tratamiento estético el rostro de Lyn May se deformó (IG: lyn_may_)

Inició entonces un peregrinar con diversos especialistas y algunas cirugías para tratar de revertir el daño.

“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veía. De tonta me dejé inyectar nuevamente por una señora que solo quería dinero. He ido con muchísimos médicos. La mayoría no me pudo ayudar, hasta que llegué con el doctor Achar”, confesó en una entrevista con Telemundo el pasado marzo, en donde también mostró su nueva cara.

