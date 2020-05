La belleza de Lyn May antes de las cirugías: la vedette mostró fotos de su juventud

Por un mal tratamiento estético el rostro de Lyn May se deformó (IG: lyn_may_)

La vedette Lyn May ha compartido en su cuenta de Instagram algunas imágenes de su juventud que dan cuenta de la belleza de su rostro antes de someterse a desafortunados tratamientos estéticos que deformaron su aspecto.

Apenas hace unos días Lyn envió los mejores deseos a sus seguidores en Instagram para acompañar una imagen de hace décadas en la que posó con un vestido rojo, adornado con pedrería.

En la imagen se pudo apreciar que el rostro de Lyn May aún no sufría ninguna modificación, pues se veía bastante natural con el mínimo de maquillaje.

La bailarina no dio a conocer ni la fecha ni el lugar en que fue tomada la foto, pero por su aspecto se puede entender que ya realizaba carrera en el mundo del entretenimiento.

Una de las fotos de juventud que compartió Lyn May

May fue una de las más famosas vedettes en la escena mexicana durante los años 60 y 70, y apareció en películas como Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

En otra de sus recientes publicaciones, Lyn May compartió una imagen en blanco y negro que fue ampliamente celebrada por sus seguidores, pues la mostraba con un ajustado vestido que marcaba las curvas de su cuerpo, algo que la hizo famosa hace décadas.

Fue una famosa vedette en los años 60 y 70 en México (IG: lyn_may_)

Y en una imagen anterior, Lyn también mostró la belleza de su juventud, pues en aquel entonces posó con un bikini negro mientras sonreía a la cámara.

En numerosos mensajes se destacaba el aspecto de la bailarina así como la figura que tenía.

Lyn May se acerca ya a los 70 años (nació en Acapulco en 1952), pero sigue conservando su figura.

(IG: lyn_may_)

Lo que le ha traído problemas durante décadas es el aspecto de su rostro y es que Lyn se sometió a un tratamiento de inyecciones que le dejó terribles secuelas.

Su rostro comenzó a deformarse y al acudir al médico supo que le habían inyectado aceite de bebé.

Inició entonces un peregrinar con diversos especialistas y algunas cirugías para tratar de revertir el daño.

“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veían. De tonta me dejaría inyectar nuevamente por una señora que solo quiere dinero. He ido con muchísimos médicos. La mayoría no me pudo ayudar, hasta que llegué con el doctor Achar”, confesó en una entrevista con Telemundo el pasado marzo, en donde también mostró su nueva cara.

Lyn May aprendió a aceptarse (Foto: Cuartoscuro)

“Si recordamos, la cara de Lyn May era muy grande y eso era un problema grave que la atormentaba, todo el tiempo le generaba varios problemas... logramos quitar un volumen importante, de tal suerte que logramos reducir la cara de este tamaño a la mitad y tiene una forma ahora sí”, explicó el cirujano plástico José Achar en Un Nuevo Día.

En una charla posterior para el programa De Primera Mano, Lyn habló de cómo dejó atrás aquella época en la que pensó en el suicidio.

"Ya no doy lugar. Mi cerebro tiene que estar ocupado en aprender canciones, en estar bailando. Nada negativo. Ya no volteo para atrás, para adelante nada más... ya aprendí que tengo que vivir lo que me queda bien, a estar alegre, a estar positiva y siempre en la chamba, siempre bailando, con mi familia, siempre tratar de ser feliz”.

La vedette explicó que ha aprendido a verse con otros ojos. “Ya me acepto yo porque si ya no me queda mucho tiempo y luego estar preocupándome por ‘mira cómo me veo’ o ‘mira cómo me ven’. Antes sí sufría, pero ahorita ya estoy tratando de ser feliz. Ya me acepté como soy” .

