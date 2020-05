″Declaraciones falsas”: Karla Panini salió a defenderse y dejó ver que no demandó a Fabiola Martínez

Karla Panini aclaró que no tiene redes sociales, más que una cuenta en Facebook y dejó ver que no existe demanda contra Fabiola Martínez (IG: malinfluencersmx)

La presentadora Karla Panini, envuelta en una nueva ola de ataques por el escándalo de Las Lavanderas, salió a aclarar que únicamente tiene una red social, por lo que cualquier información que aparezca en otro medio es falsa, con lo que estaría echando abajo la versión de que demando a Fabiola Martínez.

En las historias de la cuenta de Mal Influencers se publicaron capturas de pantalla del Twitter @paniylachabella, que hasta ahora se había tomado como una cuenta oficial de la presentadora.

En dichas capturas de pantalla aparecían supuestos mensajes de Panini sobre Fabiola Martínez, la presentadora que esta semana acaparó los reflectores al revelar que sí fue amante de Américo Garza, el esposo de la ex Lavandera.

“Hace dos semanas tenemos interpuesta una demanda abierta para todo aquel que nos agreda moralmente como Fabiola Martínez”, se leía en uno de esos mensajes de Twitter.

Karla Panini aclaró que esa cuenta de Twitter es falsa

En uno más se indicaba que la demanda también estaba abierta para el personal de limpieza de su hogar, pues al parecer Panini y Garza los tendrían en la mira por filtración de información privada de ellos.

Sin embargo, a la captura de pantalla se sobrepusieron los mensajes "Cuenta Falsa ¡Declaraciones falsas!", por lo que Panini estaría dando a entender que no existe ningún proceso legal en contra de Fabiola Martínez.

Y es que con base en ese Twitter desde la tarde del martes comenzaron a circular notas respecto de la demanda que Panini habría impuesto, pero según dejó ver no hay proceso legal.

De hecho, en esa misma cuenta hace un par de semanas se publicó un comunicado de Panini en donde decía haber sido víctima de calumnias y ataques y aseguraba que sus únicas redes sociales eran Karla Panini Facebook, soy_luzdecristo en Instagram y panylachabella en Twitter.

En el ahora ya supuesto comunicado también se insinuó que Panini emprendería acciones legales contra quien dañara su imagen.

La cuenta se tomaba como la oficial de Panini, pues solían publicarse mensajes en relación con los ataques en su contra

Sin embargo, en la cuenta de Mal Influencers se aclaró esa situación y quedó en evidencia que el Twitter no es de Panini, por lo que la información publicada ahí tampoco es oficial.

En las capturas de pantalla se añadieron los textos: "Cuenta falsa" "¡Declaraciones falsas!", para hacer evidente que esa información no proviene de Panini.

Además se publicó un mensaje para informar a la gente:

"Repetimos a todo el público. Karla Panini no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene fan page.

"La única red social de Karla Panini en este momento es malinfluencersmx y solo aquí es donde ella comparte historias, comunicados o lo que ella quiera expresar. Todas las demás cuentas que están en la red social o que sigan saliendo son falsas y favor de reportarlas".

Por ahora, la cuenta de Twitter de panylachabella ya tiene candado, es decir que para poder ver los tuits primero se debe enviar una solicitud para seguir y esperar aprobación.

Otra cuenta que había resultado polémica era la de Instagram de KarlaLuna_laverdad, donde se compartía información sobre Las Lavanderas, pero ya fue cerrada.

Las declaraciones de Fabiola Martínez

La presentadora se llevó los reflectores al aceptar que tuvo una historia con Américo Garza y revelar algunos detalles íntimos sobre el empresario.

Fabiola Martínez explicó que su relación con Américo Garza ocurrió antes de que él se casara con Karla Panini (IG: bellafaby/ malinfluencersmx)

"La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo; en ese momento fue cuando se dio una relación con Américo... Entré a Guerra de chistes y por esos días se nos presentó una gira por Estados Unidos; Américo era quien nos conseguía fechas. Yo lo ubicaba como el exesposo de Karla Luna (q.e.p.d.), porque se rumoraba en el medio que él y Karla Panini tenían un romance”, dijo a TV Notas.

