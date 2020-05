Karla Panini se habría quedado sin trabajo en radio: el posible efecto tras el nuevo escándalo de Las Lavanderas

Karla Panini ya no apareció en la programación de la estación de radio donde trabajaba (IG: malinfluencersmx)

Aún no hay una confirmación oficial, pero por la información que circuló en Twitter parece que Karla Panini se quedó sin trabajo en radio luego de la nueva ola de ataques que enfrentó por el escándalo de “Las Lavanderas”.

Desde noviembre de 2015 Panini conducía por Exa 97.3 de Monterrey un programa matituno llamado La Mañanita Morning Show, junto a Jair Villarreal y Pancho DJ.

Y de hecho, en una reciente transmisión en vivo que hicieron ambos conductores, la ex Lavandera comentó que la empresa la apoyaba, pese a las críticas que había recibido en las últimas semanas.

Incluso dijo que le permitían hablar de religión sin ningún problema. "Me dejan hablar de Dios, de ser yo y me siento muy amada y libre, así que no me importa si les gusta o no, ¡entiendan! Cada quien sus rollos”, comentó.

Karla Panini y Jair Villarreal trabajaban en EXA desde noviembre de 2015 (IG: malinfluencersmx)

Luego de que resurgiera el escándalo de Las Lavanderas, Panini dejó de transmitir el programa en cabina y Villarreal colaboraba solo con algunos enlaces.

Desde hace unos días también se comenzó a notar una ausencia de Panini, por lo que ya había comentarios sobre el futuro que tendría en la emisión, y es que en redes sociales varias voces críticas se alzaron contra la emisora, pues decían que dejarían de escuchar la estación si Karla seguía trabajando ahí.

Sin embargo, las versiones sobre un posible despido de la estación radiodifusora comenzaron a circular con fuerza este lunes por la tarde, cuando en el Twitter oficial de dicha radiofrecuencia se publicó una imagen con los horarios de los programas y los locutores.

Panini ya no apareció en el cartel de la programación de EXA Monterrey

"¡Nuestro objetivo es entretenerte, acompañarte y ayudarte!", decía el tuit que acompañaba una foto con la programación en la que ya no aparecieron ni Panini ni Villarreal.

En el horario de 9 AM a 11 AM que ambos ocuparon se anunció a Pancho DJ, pero ahora acompañado en el programa por Lily Marroquín.

En ningún otro de los horarios apareció ubicada Panini, por lo que de inmediato la publicación de Twitter de EXA se llenó de comentarios al respecto de la posible salida de la ex Lavandera.

“Felicidades por no incluir a Karla Panini”, “Hagan oficial que Karla Panini ya no forma parte de su equipo y los vuelvo a sintonizar”, Fuera Karla Panini y Jair de su programación, no son gratos para la ciudad de Monterrey", “Saquen a Karla Panini”, “Fuera Karla Panini”, se leía en algunos de los comentarios que recibió el tuit de la estación con la nueva programación.

Karla Panini ha estado de nuevo bajo una ola de críticas y ataques (IG: malinfluencersmx)

Por ahora no hay más información oficial de la situación laboral de Panini y Jair en la estación. No se sabe si fueron despedidos o están contempleados para algún otro proyecto.

Tampoco se sabe si, en caso de haber sido despedidos, recibieron la liquidación que corresponde por ley o si el despido fue justificado.

Sin haber hecho aún un comunicado, la estación parece haber cedido a las presiones del público para no tener a la ex Lavandera en sus filas.

Panini no ha estado muy activa en Twitter en días recientes. Su último tuit fue un clip para hacer frente las versiones de supuesto maltrato contra las hijas de Karla Luna

Panini no ha declarado nada en sus redes sociales y tampoco lo ha hecho Jair Villarreal, cuya cuenta en Instagram fue borrada.

Los más recientes tuits de Panini son un video para referirse al supuesto maltrato a las hijas de Karla Luna y también el comunicado en donde dijo haber sido víctima de ataques y sugirió que emprenderá acciones legales contra quien dañe su imagen.

“Desde algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sinnúmero de ataques tanto verbales de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación que evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación", escribió en el documento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El escándalo que volvió a hundir a Karla Panini: la cronología de los nuevos ataques contra la ex Lavandera

Así confesó Karla Panini su traición a Karla Luna: “Llegué a imaginarme que si no estuvieras con vida yo me podría quedar con él”