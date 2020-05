Cepillín se sumó a la polémica de Las Lavanderas y defendió el romance de Karla Panini: “Es el amor el que vence”

Cepillín habló sobre el romance de Karla Panini y le hizo un pedido (IG: cepillintv /malinfluencersmx)

El payaso Ricardo González “Cepillín” se sumó a la polémica de “Las Lavanderas” y defendió el amor entre Karla Panini y Américo Garza, quien fuera pareja de la fallecida Karla Luna.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Cepillín habló del reciente escándalo que envuelve a las mujeres con las que él tuvo oportunidad de convivir.

En primer lugar pidió a Karla Panini que permita convivir a las hijas de Karla Luna con la familia de su mamá.

“Yo creo que es justo y es un error de Karla si lo sigue haciendo, debe permitir que su otra familia va a salvar a ellos”.

Cepillín se refirió al romance de Karla Panini con Américo Garza (Captura de pantalla)

Al hablar del romance entre Panini y Américo Garza, que inició cuando éste aún era pareja de Karla Luna, el famoso payaso se dijo incapaz de juzgar a alguien y destacó el amor que existe entre ambos al punto de que continuaron juntos y se casaron.

“Ni el dinero ni el amor se pueden ocultar”, aseguró y explicó que el amor surgió en medio de la convivencia tan frecuente que tenían los tres.

Además dijo que si Garza fuera de otra religión se podría haber casado hasta con siete mujeres.

Karla Panini vive ahora con Garza y las hijas que él tuvo con Luna (IG: malinfluencersmx)

“¿Yo podría juzgar que la gente se ame? No”, señaló Cepillín, quien además dijo:

“El hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Karla Luna... es el amor el que vence ahí en este caso”.

Comentó que se trató de un problema de tres y tampoco se puede hacer nada con el hecho de que Karla Luna no haya perdonado. Sin embargo, reconoció que ella era una “mujer maravillosa” y le da tristeza que todo el conflicto saliera a la luz pública, aunque confió en que la gente sepa perdonar.

La postura del ex de Karla Panini

Para el mismo programa de TV Azteca habló esta semana Óscar Burgos, el ex esposo de Karla Panini con quien tuvo a su hijo Gabriel.

Oscar Burgos comentó que no puede llevar una mala relación con Karla Panini, la madre de su hijo (IG: oscarburgostv/ malinfluencersmx)

El productor lamentó haber quedado tan metido en la polémica, pero explicó que solo desea que se termine el odio.

“Todo lo hago por mi hijo, yo no quiero que él tenga una imagen fea de su mamá ni de Américo porque vive con él, yo no quiero que la gente odie a nadie, es una situación que sucedió entre ellas dos, era un problema entre ellas dos y ahora estoy muy involucrado”.

Pese a sus esfuerzos por cambiar la situación, Burgos dijo que ya no quiere hablar del asunto.

“Lo único que quiero parar es el odio y lo que quiero es tranquilizar a los niños. La gente lo que quiere es odiar y decir cosas feas. Yo ya me rindo, permaneceré callado ya”, finalizó.

El sufrimiento de Karla Luna

En una entrevista de hace años, recordada en el Twitter del programa Chisme No Like, se pudo ver a una conmovida Karla Luna recordando la traición de la que fue objeto por parte de su amiga y su ex pareja.

Karla Luna en la entrevista donde habló de la traición de Panini

“Es una cosa muy fuerte es una traición muy fuerte, yo no sé si pueda superar esto y no porque aún lo ame porque nuestra relación hace un año estaba hablada y terminada pero me duele más la traición de la amistad”, confesó antes de recordar el momento en que Panini le confesó el engaño.

“Ella en junio habló conmigo llorando y me dijo ‘quiero hablar contigo’. Empezó a llorar como niña y me dijo ‘tengo que confesarte algo, yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida yo me podría quedar con él y que si no naciera tu hija Victoria yo podría quedarme con él’”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Yo ya me rindo”: Óscar Burgos, el ex de Karla Panini, volvió a hablar en medio del escándalo de “Las Lavanderas”

Así confesó Karla Panini su traición a Karla Luna: “Llegué a imaginarme que si no estuvieras con vida yo me podría quedar con él”

“He sido víctima de calumnias y mentiras”: Karla Panini se defendió y dejó ver que podría tomar acciones legales