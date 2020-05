“Soy una mujer feliz”: la historia de amor de Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza

La conductora salió en defensa de su pareja, quien fue acusado de maltratarla y serle infiel (Foto: Instagram)

La historia de amor de Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza se tambaleó luego de que el actor fue acusado de serle infiel y maltratar a la ex conductora de Enamorándonos, quien rápidamente salió en defensa del hombre de su vida.

La revista TV Notas informó ayer que la presentadora mexicana vivía un infierno al lado de quien ha sido su pareja por 16 años. Según la publicación, Muñoz ha padecido maltratos y hasta traiciones por parte del padre de su hija, a quien conoció en el foro del programa Nuestra casa cuando ambos eran parte de las filas de Televisa.

"La hemos visto con los brazos llenos de moretones; ella dice que son del gimnasio, pero son jalones que Juan Ángel le mete, porque a cada rato le arma panchos”, declaró una fuente cercana a la pareja.

El mismo testigo mencionó: “Hay rumores de que él le ha puesto el cuerno varias veces, pero que ella no se da cuenta o peca de ingenua por no querer perder su relación”.

Carmen Muñoz aprovechó el micrófono del programa Al Extremo para aclarar la situación (Foto: Instagram)

Carmen Muñoz aprovechó el micrófono del programa Al Extremo, que conduce para TV Azteca, y aclaró lo dicho en torno a su relación sentimental.

"Esto es una total mentira, mi marido y yo tenemos una relación de respeto y amor, así ha sido desde que el momento en que lo vi, lo conocí y me enamoré de él, con la seguridad de que lo que queremos en la vida es estar juntos y tener una familia basada en amor y respeto, y sobre todo confianza. Llevamos casi 16 años juntos y estamos seguros de lo que tenemos como familia y de lo que le estamos inculcando a nuestra hija”, precisó en la emisión vespertina.

“Puedo decir que soy una mujer feliz y que Juan Ángel es la persona con la que quiero llegar a mi vejez. Hay mucha comunicación entre él y yo, estamos muy tranquilos, al principio nos dio risa. Lo importante es el amor que tenemos como pareja, él es un hombre trabajador y sabe que lo admiro y lo respeto como él me admira y me respeta a mí”, precisó la ex conductora de Enamorándonos.

La historia de esta pareja, como mencionó Carmen Muñoz, comenzó entre los foros de grabación y se ha consolidado a pesar de los rumores y escándalos.

La revista TV Notas informó ayer que la presentadora mexicana vivía un infierno al lado de quien ha sido su pareja por 16 años. (Foto: Instagram)

Hace una año la presentadora confesó que el amor le llegó cuando cubrió la premier de la película, El tigre de Santa Julia, en la cual participó Juan Ángel Esparza.

En ese momento no existió la posibilidad de involucrarse sentimentalmente, pero tuvieron una nueva oportunidad casi tres años después y desde entonces se han mantenido juntos.

“Y vas a decir que todo ha sido increíble y no, es trabajo, es darle, es alimentar, regar la plantita”, dijo Esparza para el programa Todo un show.

Carmen, por su parte, reveló para Venga la Alegría las razones por las que no ha llegado al altar al lado de Juan Ángel Esparza.

La pareja celebró en el 2019 15 años juntos y fue en Enamorándonos donde Muñoz le dedicó un tierno mensaje (Foto: Instagram)

“Nosotros decidimos estar en pareja, formar una familia, comprometernos y no nos ha hecho falta tener un papel o el casarnos. Yo no me imagino vestida de blanco, yo no me voy a casar y no es algo que me quite el sueño, tenemos un compromiso y queremos estar porque queremos estar”, señaló.

La pareja celebró en el 2019 15 años juntos y fue en Enamorándonos donde Muñoz le dedicó un tierno mensaje: “Te amo mi amor, gracias por compartir la vida conmigo, por estar en la misma frecuencia, por aguantarme en los desvelos, en las jornadas de trabajo pesadas en las que he tenido que dejar un momento contigo. Sé que al final del camino siempre estás ahí para abrazarme y apoyarme”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

“Necesitamos que despierte”: las 48 horas clave para Cecilia Romo en su lucha contra el COVID-19

Un corazón roto y una canción de RBD: el mensaje de Danna Paola que preocupó a sus seguidores

La razón por la que Alessandra Rosaldo temía encontrarse con Victoria Ruffo: Eugenio Derbez lo contó así