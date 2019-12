“Kourtney pasa mucho tiempo fuera de cámara" , denunció Kim durante el episodio. "No habla de sus relaciones, pero verás fotos de los paparazzis que la captan a ella y a su novio, que no puedo decir su nombre en el show porque Kourtney no quiere. Veré cosas o leeré sobre eso en Internet y me preguntaré, ¿realmente eso pasó? ¿Está hablando con esta persona? Y me daré cuenta de que es verdad, pero ella es tan reservada con nosotras que ni siquiera nos lo dice”, se quejó.