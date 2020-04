“Decía que él me veía en mis novelas y que le gustaba mucho cómo lloraba y entonces me dijo: ‘¿Cómo haces para llorar? ¿Cómo llorabas así?’ Y le dije: ‘Yo estudié para eso y hay sensibilidad también, pero yo te podría decir a ti, ¿cómo haces tú para tener esa voz tan extraordinaria y cantar tan bonito? Y me dijo: ‘Así nací’”, narró en 2018 para Imagen Televisión.