“Parece ser que a las personas de la tercera edad y a los niños ya no se les puede dar el acceso. Ahora vamos a ver cuáles son las nuevas indicaciones (...) No sé si habrá algún momento en el que nos impidan la entrada, seguramente será así y bueno, por supuesto, lo acataremos (…) Te da temor, no solo por ti, por los demás, por el contagio, por estar, por pasar entre las personas y todo. Pero bueno, paso así…”