“Ha sido un tratamiento largo, no se quita tan rápido el sibo; es con antibióticos, una dieta muy rigurosa, de muchas cosas que me quitan como el gluten, los lácteos. Y ahorita estoy al 93 o 95% porque aún hay cosas que me inflaman, pero estoy ya casi en mi peso. Me puse mala porque todo me caía mal", añadió.