“Fue la mejor abuela que me pudo tocar, no se imaginan lo que nos consentía, siempre que mis papás nos dejaban en su casa era un sin fin de risas, jugábamos todo tipo de cosas y ganaba la que mejor caminara en sus tacones y así me puedo seguir con mil y un historias más porque sus nietos éramos todo para ella; hizo una familia y un papá ejemplar. Y, a pesar de que ya no estará más con nosotros, está su amor, está su tiempo y todo lo que nos enseñó. Nos pidió que la recordáramos siempre como una mujer fuerte y no me cabe la mayor duda que así será: Mi abuela Coco. Hasta siempre, mi bien amada. GRACIAS POR TANTO”, finalizó.