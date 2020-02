Tras anunciar su retiro y centrarse en la salud de su mamá, Verónica tuvo que lidiar con el sentimiento de impotencia que cualquier persona en su lugar siente: “Te pones mal, porque no está en tus manos. El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, la verdad; la fama no sirve y la lana no interesa”, reconoció.