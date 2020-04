Talley cuenta que Wintour lo sometía varias veces al año al silencio pero ya no estaba dispuesto a tolerarlo. Un día, conversando con Graydon Carter, el antiguo editor de Vanity Fair, y descubrió que no estaba solo. “Un día me trata como a un buen amigo y colega, y al día siguiente, me trata como si acabara de entregar las llaves a un aparcacoches desconocido", le contó Carter.