“Cuando el Jefe Judicial Ebrahim Raisi emitió una orden para liberar a los sospechosos antes del año nuevo iraní el 20 de marzo, fuimos a ver a Moghiseh y nuevamente dijo que no. Y ahora que el coronavirus se ha propagado, seguimos buscando a Moghiseh pero no podemos encontrarlo en el tribunal. Dicen que está allí, pero no lo hemos visto", agregó el letrado.