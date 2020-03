“Estoy vendiendo mi departamento en Acapulco, más por necesidad que por gusto, porque nos gusta mucho ir, pero sí es un gasto que yo ahorita no me puedo dar el lujo y sin embargo sí me puede ayudar a pagar el gasto de las escuelas de los niños y tener un colchoncito porque no sabemos qué vaya a pasar. Esperamos que todo sea noticias positivas evidentemente, pero como siempre les he dicho tengo un plan b, plan c y plan z”, compartió la rubia.