Reiteró que aún tiene contratos con otras marcas y series que saldrán al aire el próximo año, como la de Cásate conmigo de Facebook: “Yo tengo que cumplir con mi parte, no me permitiría dejar algún proyecto inconcluso… yo soy mucho de acabar lo que comienzo. Tengo muchos proyectos, como el de Facebook, porque es Facebook. Ya va con otras marcas, otras compañías. Si quiero ser youtuber, yo no puedo romper mis contratos porque hablaría muy mal de mí”.