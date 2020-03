“Si tú no te amas a ti misma, no puedes amar a nadie ni pretender que alguien te ame. Primero eres tú. Ese es mi mensaje para todas mis chicas que están escuchándonos. Ámense, como sea, valórense. Yo siempre me levanto, me miro al espejo y digo ‘yo soy la mera mera’... Yo muestro con orgullo todas mis cicatries de guerra porque me han hecho ser lo que soy ahora, son como medallas".