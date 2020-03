“Que nadie calle tu voz gritando, que no pueden decirte como de alto puedes hacerlo. Que no mantengan tus ganas de quedarte dormida haciéndote pensar que es pecado despertar , Que no te entierren bajo la hierba del deber de la obediencia, que crece con el riego de quien te aprovecha y te enterrara hasta hacerte invisible. Que no alarguen tu falda hasta las rodillas los que quieren que vivas con ellas hincadas en el suelo... Ni que que te maten luchando ni que te mueras tu callando”.