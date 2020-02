“Dalú, es un honor para mí ser parte de tu historia porque eres una artista en toda la extensión de la palabra, porque cantando este tema, te lo juro por dios , nada más lo puedo comparar con un buen orgasmo que he tenido . En serio, me hiciste vibrar, se me pusieron los ojos en blanco. Te felicito, si tú ganas ‘La Academia’ estaré muy feliz”, expresó divertido Horacio Villalobos.