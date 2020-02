“Todo este desmadre que se armó con los chicos de La Academia, con Gibrán, Francely, no fue nada planeado, de hecho yo sí estaba muy molesta. Chance y a lo mejor sobre exageré cosas, pero yo no me quedo callada. A mí que alguien me insulte, por más mínimo que sea, en broma o no, voy a decir lo que pienso. Sorry si fue a nivel nacional, sorry”, explicó.