Nadie mejor que ella para demostrar que es posible mantener el éxito a lo largo de diferentes generaciones. El Oscar es un buen ejemplo porque en ese terreno, Meryl Streep mantiene dos récords muy particulares: es la actriz que más nominaciones obtuvo y es también la actriz que más veces… perdió. Este año, incluso se cumplen nada menos que 40 años desde que en el año 1979 llegó a la ceremonia con aquella primera nominación como Mejor Actriz Secundaria por ‘El Francotirador’, aunque ganó el primer premio al año siguiente por ‘Kramer vs. Kramer’. Dos años mas tarde, volvió a ser nominada con ‘La Mujer Del Teniente Francés’, pero el segundo Oscar realmente lo ganó en 1983 con ‘La Decisión de Sophie’ (Sophie’s Choice). En el camino, pasaron otras doce nominaciones a lo largo de casi 25 años, sin haberla premiado por otros clásicos del cine como ‘Postcards from the Edge’ (titulada en español como ‘Recuerdos de Hollywood’ y ‘Postales Desde El Filo’), ‘Los Puentes de Madison’ (The Bridges of Madison County) o ‘El Diablo Viste a la Moda’ (The Devil Wears Prada). El último Oscar, el tercero, lo ganó con la interpretación de Margaret Thatcher en ‘La Dama de Hierro’ (The Iron Lady), antes de volver a ser nominada otras cuatro veces más en los últimos cinco años. Y en la última ceremonia no figuró entre las nominadas, solo porque en el 2018 había preferido una ruta mucho más comercial como la sorpresiva vuelta de ‘Mamma Mia’ y la nueva versión de ‘Mary Poppins Returns’. Pero con la nueva dirección de Steven Soderbergh en ‘The Laundromat’ además del respaldo de Netflix (desesperados por ganar el premio más importante del cine), no quedan dudas que Meryl Streep es una de las grandes favoritas para las próximas nominaciones del Oscar… como siempre.