Sobre su historia de cinco años con el actual futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, no tiene los mejores recuerdos. Tiempo atrás, durante una contundende entrevista, la modelo confesó por qué no colmó el jugador sus expectativas como pareja: “Quiero un hombre fiel, honesto, un caballero que sepa cómo respetar a las mujeres. No creo en los hombres que nos hacen caer y sentirnos infelices, porque eso no es de hombres sino de niños. Pensé que había encontrado ese hombre ideal... pero no”.