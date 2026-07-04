Venezuela reconoce apoyo de México tras los sismos: Delcy Rodríguez destaca respuesta inmediata

La presidenta encargada de Venezuela aseguró que solicitó directamente el apoyo de la mandataria Claudia Sheinbaum

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al gobierno de México por el envío inmediato de rescatistas especializados tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el estado La Guaira y la región costera venezolana, una emergencia que dejó cientos de edificios afectados y mantiene activas las labores de búsqueda, rescate e identificación de víctimas.

Durante una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, Rodríguez explicó que solicitó personalmente el apoyo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, al considerar la experiencia del país en la atención de emergencias sísmicas.

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“Ustedes son un país sísmico, por favor, necesitamos rescatistas”, relató la mandataria venezolana sobre la petición hecha a Sheinbaum, tras lo cual, aseguró, México respondió de manera inmediata.

A 10 días del doble terremoto, Rodríguez subrayó que la decisión de acudir a México no fue casual, sino un reconocimiento explícito a la trayectoria del país en labores de protección civil, búsqueda y rescate ante desastres geológicos.

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En ese contexto, el equipo del Ejército mexicano desplegado en La Guaira se sumó a otros contingentes internacionales, entre ellos un grupo especializado proveniente de Israel y personal del Comando Sur de Estados Unidos.

Personal especializado enviado por México participa en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum respondiera al llamado de apoyo realizado por Delcy Rodríguez tras los terremotos del 24 de junio

Delcy Rodríguez destaca experiencia sísmica de México

La presencia mexicana en Venezuela fue presentada por Rodríguez como un ejemplo de cooperación internacional en momentos de crisis. La mandataria insistió en que México cuenta con experiencia acumulada por su propia condición sísmica, por lo que su apoyo resultó prioritario para las autoridades venezolanas.

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El respaldo del gobierno mexicano también fue mencionado durante una pregunta realizada por el corresponsal de CNN sobre la presencia de más de 19 mil uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la zona afectada.

Rodríguez rechazó que el despliegue militar tuviera fines políticos o represivos y sostuvo que la participación de las fuerzas armadas en este tipo de emergencias forma parte de los mecanismos de atención previstos por la ley venezolana. Para reforzar su argumento, citó el caso mexicano.

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“Hay países donde este tema lo atiende la Fuerza Armada, por ejemplo México, el ejército de México que está acá”, respondió ante los corresponsales.

De acuerdo con la presidenta encargada, la coordinación militar ha sido clave para ordenar las tareas de rescate, proteger las zonas dañadas y contrarrestar rumores que podrían obstaculizar las labores de auxilio.

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México se suma a las labores de rescate en La Guaira

El equipo mexicano desplegado en Venezuela participa en una emergencia que ha dejado un balance preliminar de 855 edificios afectados. Rodríguez precisó que cinco edificios colapsaron por completo en Caracas, mientras que otros 30 fueron marcados con “semáforo rojo”, lo que impide el retorno de sus habitantes por riesgo estructural.

Personal especializado enviado por México participa en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum respondiera al llamado de apoyo realizado por Delcy Rodríguez tras los terremotos del 24 de junio

La mandataria también informó que se han registrado 862 réplicas desde el evento principal. Según explicó, el fenómeno fue de especial gravedad por la brevedad entre los dos sismos, ocurridos con apenas 38 segundos de diferencia.

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En paralelo a las tareas de búsqueda y rescate, Venezuela anunció un fondo inicial de reconstrucción por 200 millones de dólares, respaldado por recursos del Fondo Monetario Internacional, además de cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Rodríguez aseguró que la ayuda internacional ha sido recibida “con humildad” y sin distinción política, incluso de países con los que Venezuela no mantiene relaciones diplomáticas. También expresó su expectativa de que estos gestos puedan abrir nuevos canales de relación en el futuro.

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La presidenta encargada concluyó con un llamado a la unidad nacional ante la emergencia. “Mi llamado a todos los sectores del país es a la unidad, no hay espacio para la politiquería”, afirmó.