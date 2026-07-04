Donaciones bloqueadas en la frontera: Andrea Valdiri denunció complicaciones para llevar ayudas a los afectados por el doble terremoto en Venezuela

La 'influencer' colombiana relató los obstáculos burocráticos y las revisiones aduaneras que enfrenta para llevar ayuda humanitaria a los damnificados por los terremotos, en medio de reclamos por restricciones en la frontera - crédito @andreavaldirisos / Instagram

La influencer colombiana Andrea Valdiri se ha convertido en una de las voces más visibles al denunciar públicamente las dificultades para transportar ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela tras los dos terremotos que azotaron ese país el 24 de junio de 2026.

Valdiri, quien emprendió un viaje por carretera para entregar donaciones a los damnificados, describió un panorama lleno de trabas burocráticas y obstáculos en los pasos fronterizos, una situación que ha sido replicada por voluntarios y organizaciones civiles en las últimas semanas.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Valdiri relató que, a pesar del esfuerzo colectivo de creadores de contenido y figuras públicas de Latinoamérica para reunir insumos de primera necesidad, “llevar donaciones a Venezuela es un proceso desgastante, lleno de trámites y largas esperas aduaneras”.

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Obstáculos y esperas frenan la entrega de ayuda a Venezuela, según Andrea Valdiri - crédito montaje @andreavaldirisos/ Instagram - captura de pantalla NBC Miami

Según sus propias palabras, el trayecto desde La Guajira hacia el país vecino la obligó a detenerse en Maicao para gestionar la documentación de su camioneta y someter todo el cargamento a estrictas revisiones en la aduana. “Todo lo que tengo que donar debe pasar por la aduana para que verifiquen todo lo que llevo y ese es un proceso de ocho horas, o sea, todo un día”, explicó la influenciadora.

Durante el recorrido, Valdiri también enfrentó bloqueos inesperados, como un paro indígena que la obligó a frenar su avance y provocó momentos de angustia. Solo la intervención de personas locales, que la guiaron en la gestión de los trámites, le permitió seguir adelante. “Me han ayudado con el papeleo y me han abierto el camino, pero es complicado poder llevar cosas al vecino país”, declaró la creadora de contenido, quien subrayó que la presencia de contactos ha sido fundamental, aunque no elimina la burocracia.

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Las denuncias sobre trabas en la frontera se multiplican en redes sociales, donde usuarios reportan que no todos logran cruzar con ayuda destinada a los damnificados - crédito Foto AP/Cody Jackson)

El caso de Valdiri se suma a una ola de denuncias sobre restricciones y trabas en la frontera con Venezuela. En redes sociales, ciudadanos y voluntarios han documentado que no todos los vehículos o personas logran cruzar con donaciones, incluso cuando la urgencia humanitaria es evidente. Usuarios de plataformas como X y Facebook han reportado que se exige a los donantes permisos especiales y trámites que, en muchos casos, resultan imposibles de cumplir para pequeños grupos o particulares. Este escenario ha generado frustración e impotencia entre quienes buscan entregar ayuda directamente a los damnificados.

La situación ha sido confirmada por testimonios de voluntarios en la frontera. La voluntaria Ana Corina Mariño afirmó en entrevista para 6AM - W que “las autoridades están solicitando permisos y obstaculizando la distribución de ayudas a víctimas del doble terremoto”, lo que ha dejado autopistas vacías y obligado a algunos a buscar rutas alternativas, más riesgosas y lentas. Mariño señaló que el proceso oficial requiere un salvoconducto difícil de obtener y que no se concede a todos. “Toca ir por vías alternas donde uno sepa que no están ellos, un poco más peligrosas”, explicó.

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La magnitud del problema se refleja en la acumulación de donaciones que permanecen represadas en centros de acopio del área metropolitana de Cúcuta y municipios venezolanos como Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira. “No hay vehículos autorizados para poder llevar las ayudas. Al parecer, no hay un permiso por parte de las autoridades y ya confirmaron que voluntarios que no sean autorizados por ellos no pueden pasar”, describió una colaboradora de un centro de acopio en declaraciones recogidas por La Razón.

En la capital de Norte de Santander hay unas 100 toneladas de alimentos, medicinas y ropa a la espera de autorización para cruzar la frontera hacia Caracas y La Guaira.

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Cientos de toneladas de insumos permanecen retenidas en centros de acopio en Cúcuta y en municipios fronterizos venezolanos, a la espera de autorización oficial - crédito REUTERS/Marian Carrasquero

El gobierno venezolano ha instruido concentrar toda la ayuda en un centro de operaciones estatal en San Cristóbal, lo que ha despertado inquietud entre voluntarios y donantes. “Mucha gente no quiere llevarlas allá porque las van a tomar como propias”, agregó una voluntaria en declaraciones al medio citado.

Ante la falta de claridad sobre la entrega directa a los damnificados, organizaciones como la ONG Rotary han asumido el traslado de las primeras toneladas de asistencia, mientras la Iglesia católica en Cúcuta ha ofrecido su logística a la espera de soluciones.

Las complicaciones en la frontera han dado lugar a un debate sobre la forma más efectiva de ayudar. Algunos voluntarios, como Mariño, recomiendan ahora priorizar donaciones en dinero para que los grupos locales adquieran lo más urgente, ya que muchos insumos quedan estancados en los centros de acopio. “Lo mejor es conseguir lugares a donde donar dinero para que podamos escoger qué es lo que se necesita en el momento”, sugirió.

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La emergencia humanitaria y las trabas administrativas mantienen estancadas toneladas de ayuda, mientras en redes sociales crecen las denuncias sobre la dificultad para cruzar la frontera - crédito REUTERS/Marian Carrasquero

En este contexto, la tragedia y la respuesta ciudadana han puesto en evidencia los desafíos de la ayuda humanitaria cuando existen obstáculos administrativos y controles estatales. Mientras tanto, cientos de toneladas de insumos permanecen detenidas en la frontera, y las redes sociales continúan dando voz a quienes denuncian que no todos logran pasar con ayuda a Venezuela, reforzando la percepción de que la emergencia no solo es natural, sino también institucional.

Equipos de emergencia y autoridades mantienen operativos intensivos en la localización de sobrevivientes bajo los escombros. Los dos terremotos registrados el 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7.2 y 7.5, causaron el derrumbe de miles de edificaciones y golpearon con mayor fuerza a los estados de La Guaira y Yaracuy. El balance oficial reporta 2.295 fallecidos y más de 11.200 heridos, mientras continúan las labores para ubicar a decenas de miles de personas que permanecen desaparecidas.

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