Selena Gomez afirmó que experimentó “abuso emocional" durante su relación con el cantante Justin Bieber. "Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos “, dijo la voz de "Lose You to Love Me “en una nueva entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR.