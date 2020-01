A pesar de ello, dijo que no había otro camino que renunciar a sus títulos nobiliaros para buscar “una vida más pacífica” junto a su esposa, una ex actriz, y el hijo de ambos, Archie. “Yo sé que no siempre hice lo correcto, pero entiendo que realmente no había otra opción”, dijo el príncipe en su discurso.