El príncipe Carlos tiene un segundo retiro escocés en Caithness en la costa norte de Escocia. El Castillo de Mey fue comprado por la Reina Madre en 1952 después de la muerte de su esposo, el Rey George VI, y fue heredado por Carlos después de su muerte en 2002. La Reina Madre visitó el castillo cada agosto y octubre hasta que cumplió 101 años. El duque y la duquesa de Sussex se quedaron allí en agosto de 2018 con el príncipe Carlos y Camilla. En mayo, el príncipe Carlos abrió un bed and breakfast de diez habitaciones en los terrenos del castillo, el Granary Lodge. Está operado por la organización The Queen Elizabeth Castle of Mey Trust (el príncipe Carlos es presidente) y las ganancias obtenidas se destinarán a mantener y explotar la propiedad al norte de las Tierras Altas de Escocia.