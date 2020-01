Y es que ser madre le ha cambiado la visión del mundo: “Tras dar a luz a Blue, me fijé como misión utilizar mi arte para reflejar el estilo, la elegancia y la atracción presentes en hombres y mujeres de color. Vivimos en una época maravillosa de avance hacia la aceptación de los demás. Estoy muy orgullosa del progreso logrado en torno al colectivo LGBTQIA. La masculinidad se está redefiniendo”, y añade: “A las mujeres se nos ha educado para aguantar y y cuidar de todos menos de nosotras mismas. Yo ya no soy así. Después de un embarazo difícil, me tomé un año para ocuparme de mi propia salud”.