“Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”, bromó Brad Pitt aceptando su Globo de Oro como actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood. En ese momento, el director de cámaras decidió mostrar en primer plano a Jennifer Aniston, ex esposa del actor.