Al recibir su galardón por su trabajo en Once Upon a Time In Hollywood, Pitt se mostró muy agradecido por el reconocimiento y bromeó sobre la razón por la cual había decidido asistir solo a la ceremonia. En el momento de recibir el galardón, el actor tuvo la atenta mirada no de una sino de tres ex, ubicadas en diferentes mesas. Quién faltó a la cita fue su última pareja y madre de sus seis hijos: Angelina Jolie.